La creadora de contenido para adultos fue una de las invitadas al show de La Nena de Argentina .

Anto Pane está, una vez más, en el centro de la polémica por la actitud que tuvo durante el show que María Becerra dio este miércoles en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Fue convocada para desfilar durante la canción “Sexo es la moda” y una vez cumplida su performance se negó a bajar del escenario, lo que llevó a la cantante a tomar cartas en el asunto.

La creadora de contenido para adultos disfrutó tanto de los aplausos y los flashes que se resistió a salir como el resto de las personas que habían sido parte del segmento. Esto provocó que la Nena de Argentina la agarrara sutilmente y la orientara hacia unas escaleras para que pudiera descender.

Minutos después del episodio, Pane se sintió muy avergonzada y le pidió perdón a Becerra. “Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario no?“, pronunció angustiada. “Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, que linda que sos”, contestó Becerra, y Pane añadió: “Amiga, nunca la pasé tan bien”.

Para Anto fue un momento muy especial, ya que todavía sigue triste por lo que pasó en La Casa de los Gemelos, en España, donde se retiró en medio de un escándalo y acusaciones de consumo de drogas.

Calu Cervantes, otra de las invitadas al show de María Becerra

Valentina Cervantes hizo una participación en el show de María Becerra, que desde hace días realiza con una serie de presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires. La modelo desfiló durante la canción “Sexo es la moda” y se sumó a la lista de famosos que ya pasaron por esa pasarela. Algunos fueron Martín Cirio, Marta Fort y Samanta Alonso.

La mujer de Enzo Fernández fue ovacionada por los fans de la artista. Para la peformance, lució un vestido negro con cola de tul y zapatos a tono. “Noche increíble”, describió luego de la experiencia. Una vez finalizado el recital, Valentina sorprendió a Becerra con un particular regalo: la camiseta del Manchester City, donde juega su marido. Del encuentro también participaron Olivia y Benjamín, sus hijos, quienes posaron para una foto.

Qué pasó con Anto Pane en España

Anto Pane, la creadora de contenido para adultos argentina, era una de las revelaciones del reality español La casa de los gemelos. Sin embargo, a finales de julio decidió regresar a la Argentina. Según los organizadores, quiso irse porque se negaron a darle drogas.

“Se puso muy violenta. Su condición para seguir era que pudiera llamar a alguien para que le trajeran una sustancia. Deducimos que ingresó con algo en el reality y ahora se le acabó. No podemos permitir sustancias ilegales", aseguraron los responsables del ciclo. Luego, agregaron: “Ella dijo que no puede continuar sin consumir. Tenemos grabadas todas las conversaciones. Hizo su valija y se tomó un vuelo. A una mujer no la podemos revisar antes de entrar al programa porque te pueden acusar de cualquier cosa".

Desde el avión, Anto Pane se mostró muy triste por la situación, y al aterrizar en Buenos Aires contó su versión. “Estoy cansada y triste. Lloro de bronca e impotencia porque a mi no me sale ser mala persona ni vengativa. Termino aguantando mentiras que hablan de mi y cosas que no merezco. Pero hay una justicia divina”, escribió en Instagram.

Durante su estadía en el programa, Anto tuvo sexo con varios participantes y también protagonizó algunas peleas polémicas, especialmente con Falete. La española se burló de ella diciendo que era adicta, también le hizo gestos con la nariz y pronunció “snif”, en señal de que inhalaba sustancias.