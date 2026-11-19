La pintura que tras la compra de la familia argentina dejó de exhibirse públicamente durante décadas, alcanzó una cifra astronómica. Quiénes fueron propietario.

El Van Gogh de los Blaquier rompió un récord en Nueva York: cuál fue el precio impensado

La obra Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), de Vincent van Gogh , marcó un hecho histórico este miércoles 18 de noviembre por haber sido subastada por una cifra astronómica que ya es histórica. En un una subasta de Sotheby's (casa de subasta y venta privada), la obra del artista neerlandés alcanzó un precio que llamó la atención.

Alcanzó un precio de USD 190,4 millones en la subasta hecha en tierra estadounidense. Cabe recordar que el óleo pintado en mayo de 1890 en Auvers-sur-Oise, Francia , y que mide 70 por 58 centímetros, fue retirado de la vista pública durante más de medio siglo, desde que la familia argentina Blaquier-Arrieta lo adquirió en 1975.

Los actuales propietarios y los descendientes de Samuel Fischer, editor judeoalemán, que había tenido el cuadro en su poder, llegaron a un entendimiento para que sea subastado.

Quiénes fueron propietarios de la obra

La obra se originó en la familia de Van Gogh y, tras la muerte del pintor, quedó en manos de su hermano Theo y posteriormente a las de Johanna van Gogh-Bonger y Vincent Willem van Gogh, viuda e hijo de Theo.

Más tarde, en 1905, fue Paul Cassirer (comerciante de arte en Berlín) quien se quedó con la obra. Un año posterior fue propiedad del príncipe Alexandre Berthier de Wagram y, después comenzó a circular por galerías de París. Tras esa gira, fue adquirida por Samuel Fischer, fundador de la editorial S. Fischer Verlag, en 1909. En 1934 murió y la obra pasó a ser cuidada por su viuda, Hedwig Fischer.

Fue depositado en la galería de Cassirer en Ámsterdam por Gottdried Bermann Fischer, yerno de Samuel, en un período entre 1932 y 1933. Tres años más tarde de esa último año mencionado, lo compraron Henriette y Marcel Kapferer. En ese contexto de esta última compra mencionada, alegaron que habría ocurrido bajo presiones económicas y políticas de la persecución nazi contra la familia judía.

Días antes de la subasta, los descendiente solicitaron que el lote fuera retirado, pero Sotheby's alegó que la transacción se realizó fuera de la Alemania nazi y regido por un valor de mercado.

En 1945, George “Buddy” Gard DeSylva y Marie DeSylva se hizo acreedor y en 1953 pasó a manos de Harriet Harris-Jonas. Tras su muerte, volvió a Wildenstein & Co.

Ya en 1975, la familia Blaquier-Arrieta adquirió el óleo. Desde esa oportunidad, estuvo en Argentina y no se exhibió públicamente.

Esta venta logró romper el récord previo de Van Gogh en una subasta, por lo que se ubicó entre los precios más altos de una obra de arte en Sotheby’s.