Darío Barassi sorprendió al hablar de su muerte y contó la insólita reunión que tuvo
El conductor se refirió a la vejez y reveló que ya tuvo sus primeros encuentros con "la muerte". El video cosechó cientos de comentarios sobre la edad y el paso del tiempo.
Si hay algo que caracteriza a Darío Barassi es el humor y no fue la excepción cuando compartió con sus seguidores su visión sobre el paso del tiempo y la muerte. El conductor acudió a sus redes sociales para reflexionar y revelar una confesión tan inesperada como graciosa.
El actor repasó la intensa jornada de consultas médicas que había atravesado en su último día dejando en evidencia que había ocupado gran parte de la jornada a cuestiones de salud. “Ayer tuve fisiatra, kinesiólogo, fui a ver a un otorrino y tuve terapia”, enumeró con un tono de humor.
Sin embargo, el dato que llamó la atención fue la última actividad de su atareada agenda y que está vinculada a la muerte. “Quiero anticipar mi muerte, entonces cuando yo muera quiero ya tener dónde enterrarme, entonces tuve una reunión de eso”, confesó sin perder su ironía.
“No estoy teniendo una buena vejez, hice todo eso en un día. Ver la cabeza, cómo arreglarme el cuerpo y ver a dónde voy a ir cuando me muera”, expresó entre risas refiriéndose de todas las actividades vinculadas a su salud que hizo y reconoció que necesita hacer otro tipo de cosas "de joven". "¡Qué angustia! No estoy teniendo una buena vejez. Estoy cada vez más viejo, mirá las canas que tengo", concluyó.
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