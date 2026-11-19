Marta Fort habló por primera vez públicamente sobre su reciente separación de Juan Manuel Ramírez . En una entrevista, la influencer se mostró sin filtros, repasó los momentos más conflictivos de la relación y dejó en claro que el final del vínculo no fue una decisión inesperada para ella.

La hija de Ricardo Fort aseguró que el desgaste entre ambos venía de tiempo atrás y que, pese a sus intentos por sostener el noviazgo, las diferencias terminaron pesando más. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, especialmente por las duras frases que le dedicó a su expareja .

Durante la entrevista, Marta explicó que la relación atravesaba una etapa complicada desde hacía varias semanas y que emocionalmente ya había comenzado a procesar el final antes de que se concretara: “Venimos de una relación bastante inconclusa, en la que yo le puse la mejor de las ondas ”, sostuvo. Entre los obstáculos que mencionó se encontraban las diferencias personales y la distancia geográfica, ya que Ramírez reside en Uruguay. En ese sentido, fue contundente sobre cómo vivió la ruptura: “ El duelo lo hice hace semanas ”, aseguró, dando a entender que el desenlace no la sorprendió.

El reproche por la forma en que terminó el noviazgo

Uno de los puntos que más indignación le generó a Fort fue la manera en que su expareja habría decidido ponerle fin a la relación. Según relató, esperaba tener una conversación cara a cara, pero eso nunca ocurrió: “Le di muchas veces el espacio para hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, expresó, molesta por la situación. Además, cuestionó que Ramírez intentara comunicarle la decisión mediante un mensaje de texto, cuando ella esperaba otro tipo de diálogo.

La influencer también hizo referencia a distintos reclamos que habría recibido durante el noviazgo, incluso vinculados a su trabajo, su exposición mediática y su estilo de vida. “Me ha dicho cada pelotudez de reclamo, mismo sobre mi trabajo, y yo nunca le fui infiel”, afirmó.

“Soy mucho plato para pibe inseguro”: la frase que encendió la polémica

Al hablar de las inseguridades que había mencionado anteriormente en sus redes sociales, Marta no se guardó nada y lanzó una de las declaraciones más contundentes de la entrevista: “No le dio la talla para estar conmigo”. La hija del empresario chocolatero también describió la relación como un vínculo en el que intentó darle seguridad a su pareja, aunque consideró que sus esfuerzos no fueron suficientes: “Soy mucho plato para pibe inseguro”, agregó.

Sin embargo, pese a sus críticas, Fort reconoció que los sentimientos que tuvo por Ramírez fueron reales y que apostó por la relación. “Yo a él lo quise un montón e intenté muchas veces que se sienta seguro en todo tipo de aspectos: conmigo, con la distancia, con la plata, con todo”, confesó. Finalmente, dejó una reflexión que sintetizó su postura tras la ruptura y marcó el cierre de esta etapa sentimental: “A él lo quise un montón, pero me quiero más”.