Marta Fort puso fin a su relación con Juan Manuel Ramírez y comunicó esa decisión a través de sus historias de Instagram . En esas publicaciones, lanzó un dardo dirigido a quienes no toleran el nivel de exposición pública que tiene, en clara alusión a su pareja.

La influencer, hija de Ricardo Fort , había dado a conocer el vínculo pocos meses atrás. Sin embargo, duró muy poco. “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, fue la letal frase que compartió ahora en sus redes.

El comunicado tomó por sorpresa al entorno de la pareja. Y, en ese contexto, Pochi de Gossipeame reveló que contactó al uruguayo apenas se enteró de la noticia. “Él fue muy educado. Me dijo que la verdad que le había sorprendido esta noticia. Puso: ‘Hola, ¿cómo estás? Sí, me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso’”, leyó la panelista al aire de Puro Show.

Y precisó que, según lo que le transmitió, habría sido él quien decidió ponerle fin al vínculo, algo diferente a lo que había trascendido. “No pasó nada en especial. Le dije que no quería seguir con la relación porque hay ciertas actitudes del día a día que no me gustan”, le explicó Juan Manuel Ramírez a la panelista. Y afirmó que lo sí lo desconcertó fue enterarse por la historia de Instagram que la influencer lo consideraba inseguro.

El joven, que trabaja y reside en Uruguay, subrayó que nunca hizo uso de la fama ni del dinero de Fort. “Jamás me colgué de su fama ni de su plata, eso es real también. Siempre escapé de las cámaras porque yo no pertenezco”, le remarcó a la panelista de El Trece. También destacó el trato que recibió de parte de la familia: “La familia me trató muy bien siempre y merecen que yo no salga a decir nada, ni bueno ni malo. Todo bien de mi parte”.

La exposición de Marta, el eje del conflicto

En el piso de Puro Show debatieron sobre el peso de la exposición en la ruptura. Pochi de Gossipeame señaló que, días antes del anuncio, Martita todavía le escribía mensajes a Ramírez y le ponía likes en sus publicaciones, lo que daba la impresión de que la relación estaba en buen estado. También recordó cómo se habían conocido: ella lo había seleccionado a través de un casting en un ciclo de Blender, donde buscaba —con humor— un morocho con tatuajes y contextura física. “Supuestamente, así lo conoció a él”, apuntó la panelista.

Uno de los conductores del programa sugirió que el calificativo de “inseguro” podía ser sinónimo de celoso, mientras que otra panelista relativizó la lectura y puso el foco en el contexto: “Él tiene que entender que si empieza una relación con Martita Fort y llega a través de un casting que hace en Blender, obviamente va a comentar. Si se separan, esto va a hacerse público y ella va a hablar y va a decir lo que le parece”.

Pochi también habló con César Carozza, abogado de los hijos de Fort, quien confirmó que la separación había sido hablada entre ellos. Esa versión contradice en parte el relato de Ramírez: si bien ambos coinciden en que la relación llegó a su fin, el uruguayo asegura que fue él quien planteó el quiebre, mientras que el comunicado de Fort da a entender lo contrario. “Con esa historia está claro quién está bien y quién está mal”, cerró Ramírez en sus mensajes a la panelista.