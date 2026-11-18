La cantante contó detalles de su intimidad en el programa La Revuelta y deseó que su papá "cambien de canal" durante la confesión.

Emilia Mernes contó cómo es el juguete sexual que se compró: "Tenía forma de..."

Emilia Mernes dejó a todos boquiabiertos con una revelación que no pasó desapercibida. Tanto es así que se volvió viral en las redes sociales por confesiones sexuales sin filtro que hizo en la televisión española. Tales fueron sus declaraciones que su deseo era que sus padres "cambien de canal" cuando estaba hablando frente a las cámaras.

En diálogo con el ciclo de entrevistas La Revuelta, de la TV española, la artista internacional habló de su intimidad sin cuidado. En la misma reveló detalles que no pasaron desapercibidos y tuvieron que ver con su actividad sexual.

“Tenía un ‘acompañante’, un juguetito. ¡Espero que mis papás cambien de canal! Tenía forma de corazón. Era muy interesante", empezó contando.

Luego, dejó en claro la importancia que tiene en su vida cotidiana: “Tener uno te da muchas alegrías. Ahora estoy sin, porque se me perdió. En algún hotel, quizás. La estoy pasando fatal, pero la líbido está repartida en el trabajo”.

Más allá de la utilización de esto, dejó en claro que está esperando la hora de volver a reencontrarse con su novio Duki: "Ya regreso prontito a la Argentina”.

Filtraron la lista de canciones que Lali Espósito prohibió que pasen en su casamiento con Pedro Rosemblat

A poco más de dos semanas del casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat, todavía siguen surgiendo nuevos y sorprendentes detalles de la boda.

Luego de que la cantante compartiera fotos inéditas de las personas que fueron claves en la organización del evento, ahora se dio a conocer la lista de canciones que los novios prohibieron en el casamiento.

La lista negra del casamiento de Lali

Lo cierto es que una de las personas que Lali Espósito destacó en sus historias de Instagram fue Andrés Balaciano, el DJ encargado de musicalizar la fiesta luego de que Ale Sergi hiciera su propio set.

Al repostear la imagen en sus redes, Balaciano sumó un detalle y mostró el papel que la actriz y cantante escribió a mano con las 11 canciones (y el repertorio de una banda en su totalidad) que no debían formar parte de su boda. A continuación compartimos en detalle dicha lista.

"Ella me levantó" – Daddy Yankee (2007)

Esta canción de reggaetón con fusión de salsa y merengue incluido en el álbum El Cartel: The Big Boss, lideró el ranking Hot Latin Songs de Billboard y se consolidó como uno de los mayores hits del género a nivel mundial, manteniéndose vigente en las pistas de baile durante casi dos décadas.

"La isla del sol" – El Símbolo (1998)

Canción de pop latino y dance de la banda argentina que se convirtió en uno de los principales éxitos del verano de fines de los 90'. Con su estribillo pegadizo y coreografía característica, trascendió generaciones como un clásico infaltable de las fiestas. Además, es considerado un himno por la comunidad LGBT hispanoparlante.

Un referente del reggaetón old school perteneciente al disco Los MVP, su ritmo acelerado lo transformó en un éxito internacional de discoteca y en uno de los temas más emblemáticos de la primera ola del reggaetón.

"La gozadera" – Gente de Zona ft. Marc Anthony (2015)

Con una fusión de salsa, reggaetón y cubatón, se volvió un fenómeno global, superando los mil millones de reproducciones y encabezando los rankings en toda Latinoamérica y España en la época.

"No te creas tan importante" – Damas Gratis y Viru Kumbieron (2018)

Supo ser un éxito masivo de la cumbia argentina que marcó el regreso de Pablo Lescano a los primeros puestos de los rankings de streaming y radios locales, convirtiéndose en un himno popular de la música tropical.

Un reggaetón pop moderno, con arreglos de cuerdas, alcanzó el número uno en más de diez países y se viralizó masivamente en redes sociales, consolidando el éxito internacional de la artista colombiana.

"La vecinita" – Vico C (2003)

Otro temón clásico del hip hop latino y reggaetón de principios de los 2000, incluido en el álbum En honor a la verdad. Con una historia picaresca y humorística, fue un gran éxito radial en toda Latinoamérica. Queda claro que a Lali y Pedro no les gusta mucho el reggaetón.

"Pa' Mayté" – Carlos Vives (1995)

Este tema de vallenato-pop, perteneciente al disco La tierra del olvido, fue una pieza clave para internacionalizar la carrera del cantante colombiano y llevar los ritmos tradicionales de su país al público masivo.

El tema más reciente de la lista, es un tema de pop-dance y synth-pop con estética ochentosa que rompió récords de reproducción en Spotify y dominó los rankings mundiales durante todo 2021.

"El tiburón" – Proyecto Uno (1994)

Emblema del merengue house de los años 90 que arrasó en toda América y Europa, convirtiéndose en uno de los temas más icónicos de la música bailable de esa década.

"Caraluna" – Bacilos (2002)

Canción ícono de pop latino y tropipop hasta el día de hoy, incluida en el álbum homónimo, que llegó a ganar el Grammy Latino a Canción del Año en 2003 y fue un éxito radial indiscutido en toda Iberoamérica.

Banda estadounidense de rock alternativo e indie rock que alcanzó el éxito masivo con su álbum debut Hot Fuss (2004). Con himnos globales como Mr. Brightside, Somebody Told Me y Human, se consolidó como uno de los grupos más convocantes del rock alternativo de las últimas dos décadas.