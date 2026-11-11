Lali presentó su nueva imagen en redes sociales y recibió una catarata de elogios de sus seguidores y colegas.

El inesperado cambio de look de Lali Espósito que dejó a todos en shock: super cortito

Lali Espósito volvió a captar la atención de sus seguidores con una transformación que no pasó inadvertida. Fiel a su estilo de animarse a los cambios y marcar tendencia, la artista decidió renovar su imagen y dejó atrás uno de los rasgos que la acompañó durante los últimos tiempos. La publicación rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.

Ayer, 10 de noviembre, la cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en el que mostró el antes y el después de su transformación. La protagonista dejó atrás su extensa melena morocha para estrenar un corte bixie oscuro, desmechado y con una marcada impronta noventosa .

Se trata de un estilo que combina dos cortes clásicos: el largo de un bob tradicional con las capas cortas características del pixie . El resultado es un peinado con movimiento y volumen , especialmente en la parte superior, gracias a las capas desfiladas que le aportan soltura.

Uno de los detalles principales es el flequillo largo y liviano, que cae hacia los costados y enmarca el rostro, suavizando las facciones. En la nuca, en tanto, presenta terminaciones irregulares que remiten a la estética shag de los años noventa.

La publicación no tardó en generar una ola de comentarios. Tanto sus seguidores como distintas figuras del ambiente artístico celebraron la frescura de su nueva apariencia y destacaron el cambio de imagen.

BOM y los próximos proyectos musicales de la cantante

La renovación estética también coincide con un momento de intensa actividad profesional para Lali. La artista se prepara para el lanzamiento y la presentación de BOM (Bailar o Morir), el nuevo disco que realizó junto a Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!

El proyecto ya despertó una enorme expectativa entre el público: las tres fechas programadas en el Movistar Arena se encuentran agotadas. Los shows tendrán lugar los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2026, jornadas en las que presentarán en vivo el álbum.

Un cambio de imagen después de su casamiento con Pedro Rosemblat

En el plano personal, la cantante también atraviesa una etapa especial. Su transformación llegó pocos días después de celebrar su casamiento con Pedro Rosemblat, que tuvo lugar el pasado 31 de octubre. Además, recientemente compartió escenario con BB Asul en Niceto, donde interpretaron juntas “Miss Universo”, una de las canciones que más repercusión tiene actualmente.

Entre novedades musicales, proyectos y momentos personales, Lali volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales. Esta vez, con un cambio de look que renovó su imagen y no pasó desapercibido entre sus fanáticos.