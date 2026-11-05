Lali y Miranda! anunciaron tres shows a fin de año y presentan su último disco

La cantante y el duo pop presentaron el primer disco "BOM" y lanzaron una serie de conciertos en Buenos Aires. Cuándo y dónde comprar las entradas.

Hace algunas semanas Lali Espósito sorprendió al presentar su proyecto musical junto a Ale Sergi y Juliana Gattas , integrantes de Miranda!. Ahora, la sorpresa llegó para los seguidores de los artistas ya que harán sus primeros conciertos en Buenos Aires a fin de año.

El primer disco del proyecto se titula BOM y a poco de su debut es todo un éxito. Tal es la repercusión que, en las últimas horas, se confirmó que la banda se presentará el 17, 18 y 19 de diciembre en el Movistar Arena, donde llevará al escenario el repertorio de Bailar o morir, su álbum debut de diez canciones.

El trío protagonizó la portada digital de noviembre de Billboard Argentina y tras el estreno de la canción "Bailar o morir", el grupo publicó el 3 de noviembre el álbum completo. La producción reúne composiciones de Lali, Sergi y Gattas, con producción artística de Sergi y Mauro de Tommaso .

Entradas a la venta: cuándo y dónde

La preventa exclusiva para clientes del Banco Provincia comenzará el viernes 6 de noviembre a las 10 a través del sitio oficial del Movistar Arena, www.movistararena.com.ar. Quienes utilicen tarjetas Mastercard o Visa de la entidad podrán acceder a un plan de hasta 12 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará una vez agotada la instancia de preventa. Los tickets corresponderán a las tres funciones anunciadas para el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026, todas en el Movistar Arena de Buenos Aires.