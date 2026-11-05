Mariano Martinez conducía La jaula de la moda cuando un comentario sobre la duración del matrimonio de su expareja lo dejó en evidencia.

Así reaccionó Mariano Martínez cuando le dijeron que el casamiento entre Lali y Pedro Rosemblat no duraría toda la vida

El episodio ocurrió en La jaula de la moda, donde Mariano Martínez y sus compañeros repasaban los looks del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat , celebrado durante el fin de semana. Sin embargo, más allá de los detalles de vestuario, una opinión sobre el futuro de los recién casados terminó convirtiéndose en el centro de la escena.

El inesperado comentario generó un momento de complicidad y llamó la atención de los espectadores. Mientras analizaban uno de los acontecimientos más comentados del mundo del espectáculo, una intervención de un panelista cambió el clima de la conversación y provocó una reacción que no pasó inadvertida .

Durante el análisis de los atuendos elegidos para la celebración, Mariano Martínez compartió su opinión sobre este tipo de eventos y destacó las ventajas de las ceremonias realizadas durante el día: “Qué lindos los casamientos de mediodía, ¿no? Me parecen como más lindos y disfrutables. Se hacen más largos. Uno está con más pilas ", expresó el actor mientras sus compañeros calificaban los looks de los protagonistas. La conversación avanzaba entre comentarios sobre la vestimenta de Lali y Pedro hasta que Matías Vázquez realizó una observación que sorprendió al resto del equipo.

La predicción de Matías Vázquez sobre la duración de la pareja

El periodista puso en duda que el matrimonio tuviera una duración prolongada y lanzó una particular comparación al referirse a los estilismos elegidos por los novios: “Creo que les faltó un poquito tomar conciencia de que se estaban casando para toda la vida. Siento que están vestidos para un casamiento de no tantos años. Me animo a decir que es algo que va para un casamiento de seis años”, deslizó.

Lejos de quedarse con esa primera apreciación, Vázquez profundizó su comentario y volvió a relacionar la ropa de los recién casados con la duración de su vínculo: “Viste como un contrato de alquiler. Siento que no están vestidos para una ocasión para toda la vida”, agregó.

La reacción de Mariano Martínez que no pasó inadvertida

Mientras escuchaba las declaraciones de su compañero, Mariano Martínez tuvo un gesto que rápidamente llamó la atención. El actor no pudo evitar sonreír ante la predicción sobre el futuro sentimental de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. La reacción tomó otra dimensión por la historia que une a Martínez con la cantante.

Ambos mantuvieron una relación sentimental hace algunos años, cuando compartían protagonismo en una telenovela. Así, una charla que había comenzado como un análisis de moda terminó generando un momento televisivo particular, en el que una opinión sobre el matrimonio de Lali despertó una sonrisa del conductor.