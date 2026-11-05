Revelaron cuál fue la canción que sonó en el casamiento de Lali Espósito: el DJ "tope de gama" que tuvo el evento

Pasan los días y empiezan a conocerse aún más detalles sobre lo que ocurrió en el privado evento donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el 'si' para confirmar la relación. En la últimas horas, la hermana de la reconocida cantante reveló detalles sobre la canción que sonó en el casamiento y quién fue el encargado de reproducirla.

Ana contó detalles sobre lo ocurrido en el evento y reveló que hubo una canción que sonó ante el círculo íntimo que estuvo presente en el evento realizado en el barrio porteño de San Telmo. ”Voy a contar que Lali y Pedro entraron en la torta", dijo en tono de broma.

Por otra parte, contó detalles con respecto a la musicalización del evento: “La música la pasó Ale Sergi. Tope de gama”. En su relato, reveló que hubo una canción particular: “En un momento creo que sonó Bailar o morir”, dijo y agregó: “No tocó ninguna banda. Solo estuvo A l e con vinilos”.

A días de haberse casado, el motivo del enojo de Lali Espósito con los medios.

En el cierre de sus revelaciones, contó detalles también sobre la comida que hubo en el evento: “La comida de pu... madre. Riquísimo todo. El chupi también”, contó.

Revelaron cuál fue el menú bien argentino que brilló en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya es una realidad: este sábado la pareja dio el 'si' en el altar durante una ceremonia celebrada de forma inesperada en una casona del barrio porteño de San Telmo, donde algunos detalles quedaron en la intimidad debido a que se trató de un evento donde incluso se ocultó con telones el momento en el que bajaban la torta al lugar.

Además de las imágenes que trascendieron más tarde sobre uno de los eventos más esperados en el año, se conocieron detalles de la organización del mismo. Hubo un dato que llamó la atención y generó el elogio de muchos fanáticos: el particular menú que eligió la pareja para sus invitados, para una jornada más que especial.

El menú que se robó las miradas en la ceremonia

Fue una propuesta gastronómica más que particular, que no tiene que ver con los platos elegidos habitualmente para eventos de estas características. Más si se trata de figuras internacionales de la talla de Lali.

Lejos de la sorpresa y en consonancia a la ideología que demuestran ambos, eligieron un menú popular que es amado en territorio nacional: picada argentina, asado de distintos cortes y milanesa con puré.

Este menú fue planificado con la empresa de catering que llevó adelante el evento, dejando en claro que buscaban un menú popular que pueda cubrir las necesidades de los aproximadamente 200 invitados.

La torta de nueve pisos hecha por Damián Betular

Cuando bajaba del transporte, se desplegó una tela que cubrió por completo la torta y evitó que sea fotografiada cuando ingresaba al lugar. Se trató de una torta de nueve pisos, decorada con volados, texturas y detalles en tonos rosa pastel, un estilo de colores que es tendencia en el mundo.