Espectáculos La Mañana Lali Espósito Las inéditas fotos del casamiento íntimo de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La cantante dio el "sí" el pasado 31 de octubre y sorprendió a sus seguidores con un book de fotos en su perfil de Instagram. Agregar LM Neuquén a







Las fotos inéditas del casamiento de Lali y Pedro en una casona de San Telmo

Luego de dar el "sí" en una íntima ceremonia, Lali Espósito compartió las primeras imágenes de su casamiento con Pedro Rosemblat. La actriz y cantante usó sus redes sociales para mostrar a sus más de 12 millones de personas la intimidad de uno de los momentos más felices de su vida.

"Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", escribió en el pie del álbum de fotos de la celebración que se dio en la casona en San Telmo.

Wanda Nara fue una de las primeras en responder con un simple corazón rojo, también lo hizo Luck Ra, Paula Chaves, Jimena Barón, Soledad Pastorutti, Stefy Roitman y Tuli Acosta, entre otros. "Los amamos. Que hermoso es verlos felices y con tanto amor! Que vivan Lali y Pedro juntos en este amor por siempre", escribió Marcelo Tinelli.