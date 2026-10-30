Lali Espósito adelantó cómo será su vestido de novia, contó que serán muy pocos invitados y detalles especiales

Lali Espósito vive meses con la emoción a flor de piel, esperando el preciso momento en el que se acercará al altar para dar el 'si' y confirmar de esta manera su relación con Pedro Rosemblat . Son meses de definiciones y organización: fiesta, casamiento, luna de miel, vestido de novia, todo lo que conlleva la organización de un evento a la altura de una artista internacional como lo es.

Luego de haber disfrutado de la despedida de soltera junto a sus grupos más íntimo, Lali se animó a adelantar cómo será la celebración, el vestido de novia y la luna de miel. No contenta con eso, incluso llegó a hacer referencia a la posibilidad de tener hijos con su novio.

“A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, dijo sobre el estilo del vestido y la la ceremonia que prepara. A su vez, continuó haciendo declaraciones al medio Frontera.

Filtraron detalles de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: la lista de invitados y el llamativo menú.

En otro tramo de la entrevista, habló sobre su presente: “Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero digo, pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”.

A su vez habló sobre la importancia de dedicarle tiempo a su vida personal: “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”.

Sobre el casamiento

En continuidad con su relato, Lali contó detalles sobre la importancia de su familia en el festejo: "Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”.

La luna de miel no es prioridad: “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. No, él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”.

Lali, ¿con ganas de tener hijos con Rosemblat?

“Qué sé yo, yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque, bueno, la vida es así. Pero me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños. Sí, ¿verdad? Me encanta. Muchas gracias, un placer”, soltó en su relato.