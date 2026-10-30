La artista debutó hace poco más de una semana y obtuvo sus primeros números desde el estreno.

Los números oficiales de la película de Wanda Nara, ¿éxito o fracaso? Así le fue en la primera semana

Wanda Nara volvió a destacarse entre uno de los tantos proyectos laborales que tiene su abanico de trabajos como cosméticos, conducción de TV, academia de cursos para ser influencer, e incluso cantante, rubro por el que recibió un premio Martín Fierro. En los últimos días, debutó con una película en la pantalla grande.

La artista apareció en el mundo cinematográfico con su participación en el título " ¿Querés ser mi hijo? " . En torno a esa presentación en los cines de la Argentina, hay números que hablan por si solos, pero en torno a ellos hay un sinfín de análisis por parte de los fanáticos . ¿Tuvo buenos números?

El título no tuvo una gran aceptación. Es que tan solo 13.794 personas pagaron su ticket en el primer fin de semana, lo que la metió por momentos en el top 5 de las más vistas en el país. Sin embargo, luego cayó.

Según revela este viernes el sitio Ultracine, actualmente está ubicada en el puesto 10 de la lista con un acumulado de 18.527, lo que generó un sinfín de opiniones.

Wanda Nara en el top 5 del cine: cuántas personas eligieron ver la película en Neuquén

Con nuevos proyectos sobre la mesa que la llevarían al cine europeo, la mediática celebra los espectadores que ya vieron la historia de amor que construye en la pantalla grande junto a Agustín Bernasconi.

La historia que sigue a Lucía (Wanda), una mujer de 42 años que, tras separarse y perder su trabajo, le propone a su joven vecino de 22 años (Agustín Bernasconi) hacerse pasar por su hijo para conseguir un empleo termina convirtiéndose en una verdadera historia de amor que revolucionó el cine argentino.

La película se distribuye en 163 salas lo que en promedio sugiere 84 espectadores por salas en todo el país teniendo en cuenta el último registro de tickets cortados.

En Neuquén, el filme no tuvo el éxito esperado y Cinemark tiene dos funciones para este lunes 26 de octubre: uno a las 14.50 con 2 tickets vendidos y otra a las 19.50 con 4 entradas vendidas. En tanto que las funciones del martes y miércoles suman apenas 16 espectadores. Por su parte, Cinépolis ofrece una única función el lunes 26 a las 20.10 con solo 6 entradas vendidas y otra en el mismo horario el miércoles 28 de octubre con 4 entradas vendidas.