Wanda Nara ganó un Martín Fierro de la Música por su canción viral "Bad Bitch": cómo fue su peculiar agradecimiento

Wanda Nara recibió el premio a Canción Viral en la primera edición de los Martín Fierro de la Música y llamó la atención con su look.

Wanda Nara volvió a convertirse en una de las figuras destacadas de una ceremonia de música que reunió a artistas de distintos géneros y generaciones. La conductora participó de una noche especial para la industria musical argentina, en la que hubo reconocimientos, discursos y momentos que rápidamente captaron la atención del público.

La empresaria subió al escenario del teatro Tango Porteño este miércoles y protagonizó uno de los momentos comentados de la primera entrega de los Martín Fierro de la Música , organizados por APTRA . Allí, además de celebrar el reconocimiento recibido, dejó varias frases sobre su experiencia como cantante y el apoyo de otras artistas.

Después del anuncio de Edith Hermida, Susana Roccasalvo fue la encargada de entregar la estatuilla a Wanda Nara, quien obtuvo el premio a Canción Viral por su tema “Bad Bitch” . La distinción había sido anticipada horas antes por Ángel de Brito, quien adelantó el resultado en su programa de streaming.

Al tomar el micrófono, la mediática apeló al humor para referirse a su incursión musical y sorprendió a los presentes con una confesión: "Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento también canté", bromeó desde el atril. Sin embargo, enseguida destacó la importancia que tuvo la canción tanto en su vida como entre sus seguidores: "Fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países".

El mensaje de Wanda Nara y el apoyo de las artistas argentinas

Durante su discurso, Wanda Nara también agradeció a sus colegas de la música y mencionó a varias figuras femeninas que acompañaron su proyecto artístico. Entre ellas, nombró a Lali, Cazzu, La Joaqui, Tini y María Becerra: "Lali, Cazzu, La Joaqui, tantas mujeres unidas... Tini, María Becerra, todas fans de Bad Bitch", expresó, en referencia al respaldo que recibió durante su camino en la industria musical.

La conductora aprovechó la ocasión para compartir un mensaje dirigido a las mujeres y alentarlas a animarse a nuevos desafíos: "Hay que animarse a todo, una canción hecha con amor que inspira a las mujeres a ser más 'bad bitch'. Gracias APTRA, gracias Luis, gracias a todos". Antes de abandonar el escenario, volvió a hacer gala de su espontaneidad al observar la estatuilla que acababa de recibir: "Uno más a mi colección, besitos a todos", cerró.

El look de Wanda Nara que se robó las miradas

Además del premio y sus declaraciones, Wanda Nara llamó la atención por el estilismo elegido para la ceremonia. La conductora lució un body negro con un pronunciado escote, combinado con un jean celeste de tiro muy bajo y piernas anchas.

El pantalón tenía terminaciones desflecadas en los ruedos y un diseño particular en los laterales, donde las aberturas dejaban al descubierto parte de sus caderas. El detalle se completaba con cadenas plateadas y aplicaciones brillantes que aportaron un toque llamativo al conjunto.

De esta manera, Wanda Nara se llevó uno de los reconocimientos de la primera edición de los Martín Fierro de la Música y volvió a quedar en el centro de la escena, tanto por su faceta artística como por su presencia sobre la alfombra y el escenario.