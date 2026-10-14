El periodista Ángel De Brito reveló una tremenda frase del jugador para su expareja mientras hablaba con una de sus hijas. La fuerte referencia.

La escandalosa frase que Mauro Icardi le habría dicho a su hija sobre Wanda Nara: "llamá a la g..."

En el programa de chimentos LAM dejaron en evidencia una nueva guerra fría entre Wanda Nara y Mauro Icardi por una situación que habría involucrado a una de las hijas que tienen en común. A través del conductor Ángel De Brito , se conoció que hubo una episodio en el que tuvo que intervenir la Policía.

Según el relato del periodista, el problema ocurrió cuando el jugador estaba preparándose para viajar, y había decidido poner a una de sus hijas al cuidado de una empleada doméstica.

Ante esa situación, la empresaria habría tomado la decisión del llamar al 911 para entrar al barrio privado del futbolista y retirar a las niñas de la casa. Ante ese intercambio de posturas, De Brito reveló que Icardi utilizó una fuerte frase para referirse a Wanda mientras hablaba con su hija.

El detalle de la situación, según De Brito

"Llega a la casa, porque a Wanda le habían dicho que estaba con otra empleada, no con la de la perimetral, una tal Roxana, y Wanda llama al 911 para constatar que la empleada denunciada era la que estaba dentro de la casa con la menor", comenzó contando ante la mirada de Nora Colosimo, madre de Wanda y ahora panelista del reconocido programa.

En su relato, reveló una fuerte frase: "Y que Mauro le decía a la nena, que obviamente se pone a llorar cuando el padre se va, se va de vacaciones, y ella se queda en la casa con las empleadas, le dice: 'Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar'"

"La frase fue así, le dijo: 'La gorda pelotuda de tu mamá, ¿dónde está? Llamala y te dejo en el canal. O llamala Zaira'", insistió en su relato.

Por otra parte, la periodista Karina Iavícoli recordó actitudes de la empresaria para con el jugador, con el fin de equiparar las críticas: "Ella el otro día le dijo psiquiátrico. Digo, porque para ser justos, no para defender a Mauro, que ni lo conozco".