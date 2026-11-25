Un prestigioso diario lo puso al delantero argentino entre las alternativas para reforzar el ataque sin costo.

Mauro Icardi volvió al centro del mercado europeo después de que un periodista de Bild lo recomendara como posible refuerzo del Bayern Múnich . El delantero argentino, de 33 años, está sin club desde que terminó su vínculo con Galatasaray y aparece como alternativa para cubrir una ausencia importante en enero.

La propuesta fue publicada por Nico Vetter en una columna sobre la situación bávara tras la lesión de Harry Kane . El inglés, ganador del Balón de Oro 2026, sufrió una rotura ligamentaria en el tobillo izquierdo y fue operado. Por lo pronto, el elenco teutón informó que estará varios meses fuera de las canchas alemanas.

En ese escenario, el cronista consideró que incorporar al rosarino mediante un contrato breve permitiría resolver una necesidad inmediata sin comprometer al club a largo plazo. “Para ahora, Icardi sería una solución interesante: libre de cargo, experimentado y con 14 goles en liga en apenas 12 titularidades para el Galatasaray”, escribió.

"Bayern Münih için Mauro Icardi ilgi çekici bir çözüm olabilir.



Transfer ücreti yok ve deneyimli. Sezon sonuna kadar ksa süreli bir sözleme, riski düük tutacaktr." [Bild] pic.twitter.com/XHVglprwbb — Sporx (@sporx) November 25, 2026

Vetter sugirió que el acuerdo se extienda hasta el cierre de la temporada. “Un contrato hasta fin de temporada mantendría el riesgo acotado”, planteó. La recomendación no representa una negociación confirmada ni una oferta formal del Bayern: es una alternativa propuesta desde la prensa, y no un interés oficial.

Como antecedente, el comunicador recordó la llegada de Eric Maxim Choupo-Moting en 2020. El camerunés arribó para ser suplente de Robert Lewandowski y firmó por un año. “Lo que comenzó como una solución de transición terminó siendo un acierto”, señaló Vetter. “Exactamente ese ‘Choupo-Move’ necesita el Bayern ahora: contrato corto, riesgo manejable, ayuda inmediata”.

Mientras tanto, el futuro del atacante también fue relacionado con otros equipos. En Italia, la Juventus aparece como una de las opciones que mantiene abiertas en enero. Ya había existido un acercamiento a comienzos de año, aunque las conversaciones no llegaron a convertirse en un acuerdo concreto.

El regreso al Inter también fue mencionado, pero su presidente, Giuseppe Marotta, descartó esa posibilidad. “Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero”, afirmó a Sky Sport. Según Fabrizio Romano, el argentino se ofreció reiteradamente y aceptaría un papel secundario.

Otra alternativa que trascendió fue el Milan. Según versiones de medios turcos e italianos, el atacante habría sido ofrecido para reforzar el plantel de Rúben Amorim. La operación dependería, entre otros factores, de que la institución encuentre una salida a préstamo para el juvenil Francesco Camarda, de 18 años.

Cómo fue el último paso de Icardi por el Galatasaray

Icardi cerró su etapa en Galatasaray con 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos oficiales. Durante su paso por Turquía obtuvo cuatro títulos de liga, una copa nacional y una supercopa. Una lesión ligamentaria sufrida en 2024-2025 condicionó su continuidad y, tras regresar, perdió protagonismo ante Victor Osimhen.

Desde su salida, el rosarino se entrena por su cuenta en Buenos Aires y espera una propuesta que lo convenza. También fue vinculado con Lazio, Tottenham, Everton, Betis y PAOK, aunque ninguna posibilidad se concretó. En octubre explicó que recibió ofertas, pero prefirió esperar por un proyecto deportivo que lo motive en su carrera.