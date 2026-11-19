Son días turbulentos para la China Suárez , quien protagonizó un fuerte cruce con Wanda Nara la semana pasada y que volvió a ponerla en el centro de la escena.

En medio del escándalo, la actriz continúa con su carrera artística, aunque enfrenta algunos obstáculos por su vínculo con Mauro Icardi . En ese sentido, se conoció que su romance con el futbolista habría perjudicado sus posibilidades de ocupar el rol principal en una importante serie de Netflix .

De acuerdo con información de La Pavada del Diario Crónica , avanzan los planes de rodaje de la China Suárez para "En el barro 4", el spin-off de "El marginal" que prepara Sebastián Ortega. La actriz tenía un lugar mucho más importante dentro de la historia, ya que la querían como protagonista. Sin embargo, su decisión de acompañar a Mauro Icardi hasta que resolviera su situación laboral habría cambiado los planes iniciales de la producción.

De esta manera, la participación de la artista en la ficción será breve y quedará limitada a los últimos episodios de la nueva temporada. Aunque su presencia despertó expectativas por el peso que iba a tener su personaje, finalmente no ocupará el lugar central que imaginaban para ella. La situación representa un cambio importante en el proyecto y deja en evidencia cómo sus decisiones personales también pueden repercutir en su agenda profesional.

Por el momento, el regreso de la China al universo de "En el barro" se manejará con absoluta reserva. Según la información, el rodaje se realizará en la mayor intimidad y no comunicarán cuándo serán las grabaciones de sus escenas. Mientras Sebastián Ortega avanza con la historia, que estará atravesada por situaciones de violencia extrema, la actriz tendrá una aparición en el tramo final del spin-off, lejos del protagonismo que inicialmente le habían ofrecido.

La China Suárez cruzó a Ángel de Brito que la vinculó con Paredes

La China Suárez salió al cruce de Ángel de Brito después de que el periodista la vinculara con Leandro Paredes por un supuesto affaire ocurrido en París en 2021, cuando el futbolista compartía plantel con Mauro Icardi en el Paris Saint-Germain (PSG). La actriz negó conocer al mediocampista y lanzó duras críticas contra los periodistas que difundieron la versión. En paralelo, Camila Galante tuvo una particular reacción en redes sociales.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió Eugenia Suárez en sus historias de Instagram, en un mensaje en el que dejó en claro su enojo por los rumores que comenzaron a circular.

Pero la actriz no se quedó solamente en la desmentida. También apuntó contra los medios de comunicación y cuestionó a los periodistas que se hicieron eco de la información: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”. En el mismo descargo, la China denunció una supuesta operación para perjudicar su imagen y desviar la atención de otros temas: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante”.

Finalmente, cerró su publicación con otra fuerte acusación: “La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedeces, ó no pasas sobres, te ensucian”.