Wanda Nara redobló la apuesta ante la filtración de los audios con las agresiones a la China: "Faltan frases, editaste, dije más cosas...".

Luego de que se difundiera las imágenes de su discusión con la China Suárez , Wanda Nara confirmó que era ella quien hablaba en la grabación. La empresaria publicó un mensaje en sus redes sociales y sostuvo que el material que salió al aire estaba editado y no incluía todo lo que dijo durante el cruce.

Hasta ese momento, aunque la voz parecía identificable, existía una duda porque la cámara no enfocaba a Wanda . La imagen mostraba apenas una parte del rostro de la China Suárez , quien aparentemente tenía el celular en sus manos mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

“Faltan frases, editaste, dije más cosas...”, escribió Wanda Nara en una placa de fondo negro en sus historias de . Con esa frase, la conductora cuestionó que el registro emitido no reflejara de manera completa lo ocurrido en la conversación. El video había sido mostrado este viernes en Puro Show. En el audio se escuchaba a la conductora lanzar insultos y amenazas contra la actriz en el marco de la disputa que mantiene con Mauro Icardi y su actual pareja.

En el mismo mensaje, la empresaria agregó: “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”. La frase apuntó a explicar el motivo de su reacción en aquella secuencia y a dejar asentado que, según su versión, sus dichos estuvieron vinculados con cuestiones que involucraban a sus hijos.

El episodio ocurrió en la Casa de los Sueños, la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta, durante el operativo policial que se realizó tras una denuncia de la hija mayor de la expareja. Según Angie Balbiani, panelista de Puro Show que obtuvo el material audiovisual, Wanda había llegado al domicilio para buscar a la menor, mientras la China salió de la propiedad y se produjo el cruce. La difusión del material sumó otro capítulo al conflicto entre Wanda, Icardi y sus respectivas parejas. Durante ese mismo operativo también se produjo una discusión entre Martín Migueles, actual pareja de la empresaria, y el futbolista.

Balbiani sostuvo además que este tipo de registros se volvió frecuente en el contexto de las disputas entre las partes. “Hace tiempo que se graba todo. Creo que de los dos lados, porque conocen los trucos y quieren tener evidencia de todo”, expresó la panelista. Por el momento, Wanda Nara no brindó más detalles sobre las frases que, según afirmó, quedaron fuera de la versión difundida del video.

Wanda Nara amenazó a la China Suárez y la tildó de "negra de m..."

El conflicto entre Wanda Nara y Eugenia "China" Suárez suma un nuevo capítulo y a grandes escalas. En medio de la escandalosa situación que protagonizó la mayor de las hijas de Mauro Icardi, Francesca, el pasado 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, las mediáticas protagonizaron un fuerte cruce con insultos y amenazas.

Angie Balbiani compartió en Puro Show un video fuerte en el que quedó registrada una fuerte amenaza de Wanda a la China. En el clip que dura apenas unos segundos, y graba Suárez, se ve a la conductora de Telefe arremeter contra ella con insultos. “Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda”, disparó Wanda.

“Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota ”, siguió Nara sin notar que la mujer de su ex estaba grabando la situación. “¿A quién vas a matar a palos?”, fue la respuesta de Suárez. Eso provocó más bronca en Wanda: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.