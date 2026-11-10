¿Qué le propuso Wanda Nara a Nazareno Casero? El momento inesperado que se vivió en MasterChef

Nazareno Caseros tuvo dificultades para preparar una torta , se quedó sin tiempo y protagonizó un divertido intercambio con la conductora.

Nazareno Casero vivió una de sus noches más complicadas en MasterChef Celebrity . En una nueva prueba de cocina, los participantes tuvieron que demostrar sus habilidades con una preparación que exigía precisión y organización. Sin embargo, el actor no logró encontrarle la vuelta al desafío y, a medida que avanzaban los minutos, su situación se volvió cada vez más difícil.

La consigna consistía en elaborar una torta Rogel , pero los problemas durante la preparación hicieron que el participante perdiera las esperanzas de llegar a la entrega. Su actitud llamó la atención de Wanda Nara , quien se acercó a su estación para conocer qué estaba pasando y terminó protagonizando un intercambio inesperado con él.

Cuando la conductora llegó a su mesada, encontró al actor demasiado tranquilo para la cantidad de trabajo que todavía tenía pendiente. Lejos de mostrar preocupación, Casero parecía haber aceptado que no conseguiría completar el desafío: “No, ya está. Si las cosas se te van de las manos es preferible ir tranquilo , si total ya está”, le contestó a Wanda cuando ella le hizo notar que todavía tenía mucho por resolver.

La resignación también quedó reflejada en otra de sus frases, con la que resumió cómo estaba viviendo la jornada: “Tengo mis pocas capas. Hoy es un día para el olvido”. Pero la conductora no estaba dispuesta a dejarlo abandonar tan fácilmente. Al advertir que el actor prácticamente no tenía posibilidades de presentar una preparación terminada, decidió hacerle una propuesta que lo tomó por sorpresa.

La inesperada propuesta de Wanda Nara que descolocó al participante

“¿Querés un minuto conmigo, Nazareno?”, le preguntó Wanda, mientras intentaba acercarse para ayudarlo con la elaboración. Aunque Casero interpretó inicialmente la invitación por otro lado y llevó la conversación hacia un terreno diferente, la intención de la conductora era darle una oportunidad para recuperar parte del tiempo perdido.

La situación, sin embargo, era bastante más complicada de lo que imaginaba: “Pero no tenés nada, nene, en el horno”, le advirtió cuando comprobó el estado de la preparación. Wanda intentó colaborar colocando las capas en el horno, pero descubrió que el actor ni siquiera las tenía listas.

Frente a ese panorama, Casero volvió a demostrar que ya había perdido las esperanzas de revertir el resultado: “No, ya está. Prefiero perder este tiempo charlando con vos”, le respondió, priorizando la conversación con la conductora antes que los últimos minutos de cocina.

La decisión de Nazareno Casero y el delantal negro

Con el tiempo a punto de terminarse, Wanda buscó una última alternativa para que el participante pudiera entregar algo al jurado. Le propuso utilizar las dos capas que había conseguido preparar y armar la torta con lo que tenía disponible. Pero el actor se mantuvo firme en su postura y rechazó la sugerencia. Para él, presentar una preparación incompleta no era una opción: “Prefiero entregar nada antes de entregar esto. Total, lo que me puede pasar es ir al delantal negro”, cerró.

Finalmente, su desempeño durante el desafío le costó caro: Nazareno Casero recibió el delantal negro y quedó entre los participantes que deberán afrontar la instancia de eliminación. Una noche complicada que, entre la resignación y los comentarios con Wanda Nara, dejó uno de los momentos más llamativos de la competencia.