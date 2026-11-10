La conmovedora señal que Arturo Puig vinculó con Selva Alemán y el papa León XIV

El paso del papa León XIV por Buenos Aires dejó distintas postales entre quienes tuvieron la oportunidad de verlo de cerca. Sin embargo, para Arturo Puig , el recorrido del Sumo Pontífice tuvo un significado especial que trascendió lo religioso y despertó recuerdos profundamente personales. El actor vivió un momento inesperado desde su departamento y terminó protagonizando una conversación cargada de emoción.

Durante una entrevista con Nancy Pazos , el artista contó cómo siguió el paso del Papa por la avenida del Libertador y describió una situación que lo sorprendió mientras esperaba junto a su hija Ximena. Lo que parecía ser simplemente una oportunidad para observar el recorrido terminó convirtiéndose en una experiencia que lo conectó con un recuerdo muy especial.

Arturo Puig explicó que su vivienda se encuentra en un punto muy cercano al recorrido que realizó León XIV durante su visita. Esa ubicación le permitió observar el paso del Papamóvil prácticamente desde su casa: “Fue espectacular, porque yo justo vivo justo en la salida del túnel, por donde salió con el Papamóvil ”, arrancó en diálogo con Nancy Pazos.

El actor contó que estaba acompañado por su hija, siguiendo las imágenes del acontecimiento a través de la televisión, cuando advirtió un movimiento del Sumo Pontífice que llamó especialmente su atención: “iba mirando al frente”, recordó sobre el recorrido del Papa, aunque luego destacó un detalle particular: “de pronto se dio vuelta y miró hacia donde estábamos nosotros. Estaba con mi hija (Ximena) y estábamos esperando, mirando la televisión”, afirmó al reconstruir aquel instante.

La señal de Selva Alemán que emocionó al actor

La conversación tomó un rumbo todavía más conmovedor cuando Nancy Pazos relacionó aquel gesto con Selva Alemán, la reconocida actriz y esposa de Arturo Puig, quien falleció en septiembre de 2024. Sin rodeos, la periodista interpretó lo ocurrido como una señal de la artista, una posibilidad que sorprendió al actor y generó un momento de profunda sensibilidad durante la entrevista. Ahí, Pazos aseguró que “fue una señal de Selva”.

La respuesta de Puig dejó en evidencia cuánto lo movilizó aquella interpretación. Después de unos segundos de silencio, el actor coincidió con la mirada de la conductora y reconoció que el episodio había tenido para él una dimensión especial: “Sí... (silencio) La verdad que tenés razón. Total y absolutamente”, coincidió Arturo Puig emocionado. De esta manera, el paso de León XIV quedó asociado para el actor a un recuerdo íntimo de Selva Alemán. Un instante inesperado que, más allá de las circunstancias, volvió a poner en primer plano el vínculo y la huella que dejó su compañera de vida.