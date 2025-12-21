La fuerte teoría de Arturo Puig sobre la muerte de Selva Alemán: "Hubo un error del primer médico"

La muerte de Selva Alemán en septiembre de 2024 dejó un vacío profundo en el mundo del espectáculo y, sobre todo, en la vida de Arturo Puig , su compañero de más de cinco décadas. En una reciente entrevista con Karim González para "Sola en los bares", el actor se sinceró sobre el duelo que atraviesa y reveló una sospecha que lo persigue desde aquel momento: la posibilidad de que un yerro médico inicial haya acelerado el final de su esposa .

El ex "Grande Pa" recordó que su pareja era estricta con sus chequeos médicos y cuidaba con atención su salud. Sin embargo, el día de su descompensación, un síntoma atípico confundió al primer profesional que la atendió. “Yo creo que hubo un error del primer médico que vino” , expresó el intérprete con dolor. Según relató, ella presentaba un fuerte malestar gástrico , que atribuyeron a un inconveniente digestivo pasajero. El doctor, un profesional extranjero, realizó un chequeo rápido de presión y aseguró que no había problemas.

El artista explicó que recién más tarde supo, por otros especialistas, que los síntomas de un infarto en mujeres suelen manifestarse como dolor abdominal , a diferencia de los hombres, donde generalmente se presenta en el brazo. Esa diferencia, en base a lo que explicó, pudo haber marcado la oportunidad perdida para salvarla: “Al rato me dice 'ay, me duele cada vez más'. Llamé a la ambulancia, vino y ahí el tipo me dijo: 'Es un infarto' . Si yo sabía esto del primer médico, la llevaba volando al ICBA, que es el centro cardiológico y vivíamos a dos cuadras”. A pesar de sus dudas sobre la actuación del experto, descartó iniciar acciones legales: “No sé, ya está” .

La partida de Alemán significó un golpe emocional y cotidiano para Puig, quien confesó que aún le cuesta aceptar su ausencia. “Fue una explosión en la cara desde todo punto de vista. Todavía no puedo creer no verla más, me cuesta mucho”, reconoció. Además, señaló que con la pérdida de su esposa descubrió la magnitud de su rol en la familia: “Me di cuenta de que era un nene mimado con ella porque ahora tengo que hacer un montón de cosas que antes no hacía. Ella era el centro de la familia”.

El regreso de Arturo Puig a los escenarios

En medio del dolor, el actor encuentra refugio en sus hijos, amigos y la pasión por su trabajo. A pesar de recibir múltiples propuestas teatrales, optó por un proyecto que le permita manejar sus tiempos y emociones. En febrero de 2026 regresará a los escenarios con "Palabras vivas", un unipersonal en el Teatro San Martín dirigido por Rita Terranova. Sobre esta nueva etapa, Arturo reflexionó: “Es un día a día y hora a hora. Una hora estás bien, otra caés... pero el trabajo me va a venir bien. Es lo que quería hacer”.