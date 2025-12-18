La Niña Loly reapareció con su marido y la foto se volvió viral por su parecido con un actor

Fue en LAM donde confirmaron la identidad del hombre que llevó a la modelo a instalarse definitivamente en Miami. La pareja viajó a la Argentina.

Tras su apasionado romance con Jorge Rial , Mariana “La Niña Loly” Antoniale huyó a los Estados Unidos tras la exposición mediática que tuvo la ruptura con el periodista de espectáculos.

Fue así que decidió armar las valijas, y comenzar su nueva etapa en Miami donde tiempo después se casó con Walter G. Mercuri , a quien no se le conocía la cara hasta ahora.

Este miércoles apareció la primera foto pública de la pareja junto a Marco Antonio Solís. En la imagen aparece la modelo, su marido y el cantante y en las redes como en el panel de LAM no tardaron en buscar parecidos. “Es igual a Gustavo Bermúdez” , señalaron.

Mariana Loly Antoniale

La pareja se casó en plena pandemia de COVID en Florida y se lleva 18 años de diferencia. Ella nació el 18 de noviembre de 1987 y él, el 1 de mayo de 1968 y pusieron la firma para sellar su amor el 21 de septiembre de 2020.

Después de año y medio de la misteriosa desaparición en las redes sociales, se confirmó que Antoniale regresó a la Argentina para pasar las fiestas junto a su familia.

“Hace un mes que está entre nosotros, siempre viene para las fiestas en general a pasar con su mamá en Córdoba. Pero ahora vino con su marido”, dijo Ángel de Brito en su programa de América.

Sobre Walter Mercuri se supo en aquel entonces que trabaja como representante de varios cantantes, entre los que se encontraban Marc Anthony, Wisin y Yandel.