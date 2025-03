Arturo Puig contó qué siente a seis meses de la muerte de Selva Alemán

“Estoy tirando, día a día”, confesó Arturo Puig en la Mesaza de Mirtha

Explicó, además, que le cuesta hablar de su esposa y que aún no logra asimilar su ausencia. “La extraño mucho. Me cuesta pensar que no la voy a ver más”, expresó. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Puig reveló su mayor arrepentimiento sobre el desenlace.