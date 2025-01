El éxito de El encargado: quién será la nueva estrella de la tira de Francella

La obra finalmente no se realizó porque luego de la repentina muerte de su esposa, Selva Aleman, Puig todavía no se sentía preparado para volver al escenario. Hoy trascendió que sí habría aceptado participar en la serie "El encargado".

Según informó la periodista Laura Ubfal en su portal, Guillermo Francella ya está leyendo los libros de la cuarta temporada que tiene a Eliseo como protagonista. Además, se está armando el elenco que lo acompañará y en ese marco fue convocado Arturo Puig que habría aceptado.

Guillermo Francella-El Encargado-2.jpg

La revista Pronto se comunicó con el querido actor para saber si se sumará a la propuesta pero no obtuvo respuesta, por lo que todavía no hay nada oficial, pero los rumores son fuertes de volver a verlo en la pantalla chica.

El duro presente de Arturo Puig

Desde el 3 de septiembre cuando falleció su esposa, Arturo Puig viene atravesando un doloroso proceso de despedida. "Es muy difícil. Todavía no me puedo hacer la idea de que no voy a verla más, así que hay días que estoy bien, hay días que no, hay momentos que estoy bien y otros que no", contó en una entrevista con Ángel de Brito.

image.png

A corazón abierto compartió cómo intenta reorganizar su vida: "Estoy tratando de vender la casa, que es muy grande, para mudarme a un departamento más chico. Entonces estoy tratando de tirar papeles y esas cosas, y la verdad que veo fotos de viajes, de cosas que hemos hecho juntos, hemos tenido una vida muy, muy buena".

Puig ya incursionó en el mundo de las series con un papel pequeño pero inolvidable en Envidiosa, protagonizada por Leticia Siciliani que arrasó en Netflix. Si se suma a El Encargado no será la primera vez que trabaje con Francella. Aunque no fueron compañeros en ninguno de los múltiples éxitos televisivos de ambos, sí trabajaron juntos en la película Los Marziano y en el escenario con la obra Nuestras Mujeres.