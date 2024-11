Guillermo Francella reveló el secreto del éxito de El Encargado: "Se generó..."

Es por eso que Guillermo Francella opinó sobre cuál cree que fue el motivo: “Al no haber más TV abierta, uno no tiene ese termómetro de cuando salía a la calle, si había encendido o no, y cuántos puntos hizo. Pero me mostraron la foto de alguien mirando la serie en el colectivo, viste que cambió todo el modo de ver, y me pareció tan maravilloso y me preguntas qué fue y no sé, fue un boom, un montón de cosas”.

En este contexto, fue crítico a la hora de hablar sobre la ficción y marcó con dolor la desaparición de ésta de la televisión abierta: “Extrañamos tanto la TV abierta”. Asimismo, expuso: “El único que hacía ficción era Polka, pero ahora todo son realities y noticieros. Hay público para todo, pero necesitamos más ficción”.

Guillermo Francella-El Encargado-2.jpg

Guillermo Francella habló sobre el principal problema de las ficciones

Teniendo en cuenta que Guillermo Francella forjó su carrera basándose en las ficciones que solían salir en la televisión de aire, hoy en día se lamenta por cómo se perdió esto. Tanto es así que incluso marcó cuál es el principal problema. Es por eso que trazó una comparativa con el cine e indicó que la gente ha cambiado.

“Hoy es más cómodo ver películas en casa, con pantuflas, y la gente no está yendo al cine. Los números son paupérrimos y eso conspira contra la industria”, lanzó sobre el punto que se debe mejorar para poder atraer nuevamente al público.