Quién tomó la decisión entre Guillermo Francella y su ex esposa

Francella 1.jpg

La decisión de la separación de Guillermo Francella y Marynés Breña

En Socios del Espectáculo, Paula Varela agregó información: "Al parecer venían surfeando una crisis. Él tiene mucho éxito, está en un gran momento laboral y lamentablemente, lo personal no va de la mano en este caso. La verdad es que ella fue su compañera y lo seguirá siendo, más allá de que sus hijos ya son grandes".

Rodrigo Lussich comentó que "la decisión la tomó ella" y Paula sumó: "Sí. Venían mal y ella habría sido la que propuso el corte. De hecho, en 36 años han hecho algunos viajes solos, pero en el último tiempo, él viajó sólo con su hermano y ella con una amiga".

Embed - TRAS 36 AÑOS DE AMOR: Guillermo Francella se separó de Marynés Breña - Los detalles

Otro dato que no pasó desapercibido fue que la semana pasada, cuando Francella se ganó el Martin Fierro de oro de Cines y Series, no mencionó a Marynés en sus agradecimientos. "Me cuentan que ese día, pidió entrar y salir por otro lado para no tener que responder preguntas personales".

Consultada por Intrusos, Paula Varela dijo: "Yo no le escribí a él directamente porque lo tenía muy chequeado y preferí no hacerlo. Sé cómo la está pasado él y sé otro montón de cosas que no voy a contar por la talla de la figura. A mi hace ya un tiempo me vienen hablando de la crisis, pero recién ahora se confirma la separación. Tengo entendido que ya no estarían viviendo bajo el mismo techo".

La historia de Guillermo Francella y Marynés

image.png

Francella conoció a su ex esposa en el cumpleaños de su único hermano, Ricardo. Él, con 32 años, ya era actor, pero todavía no había protagonizado nada. Marynés era azafata y tenía 21 años.

La primera vez que se vieron, en septiembre de 1987, ella necesitaba acostarse temprano porque al día siguiente tenía que estar en aeroparque tempranísimo para volar a Río Gallegos. Sin embargo, aceptó la propuesta de su amiga Mirtha, que estaba de novia con Ricardo Francella y quería presentarle al hermano.

Esa noche charlaron hasta muy tarde y Guillermo se ofreció a llevarla hasta su casa con el tiempo justo para que se cambiara, agarrara la valija y se fuera a trabajar. Al despedirse se dieron el primer beso, rapidito y él le pidió su número de teléfono. La llamó a los pocos días y ella decidió apostar por él.