Con un divertido video, Sofía Pachano anunció su embarazo

La noticia no solo causó felicidad en el entorno de la pareja, sino también entre los seguidores de Sofía, que celebraron en redes sociales la llegada de un nuevo integrante a la familia Pachano. Ángel de Brito aprovechó para sumar otro saludo: “Un beso también a Ana Sanz, que también que va a ser abuela, los dos abuelos por primera vez”.

Pachano 1 Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Ángel de Brito reveló los detalles del embarazo de Sofia Pachano

Sin embargo, no todo fue color de rosa en el detrás de escena del anuncio. La propia Sofía expresó su malestar por la filtración prematura de la noticia. “Estaba un poquito enojada con esto de que se filtrara antes porque dijo ‘nadie me preguntó’”, reveló De Brito. Al parecer, la actriz esperaba los resultados de algunos estudios médicos antes de hacerlo público, pero no pudo evitar que la información se viralizara.

“Yo ya le había preguntado, así que me escribió a la tarde y me dijo ‘ya se puede contar, ya se puede confirmar’”, añadió el conductor, detallando cómo fue la conversación privada que mantuvo con ella antes de la confirmación oficial.

Más allá de la molestia por la filtración, tanto Sofía como Santiago están disfrutando de esta nueva etapa y agradecidos por el cariño recibido. El bebé, que ya cuenta con 12 semanas de gestación, será el primer nieto del reconocido coreógrafo y jurado de televisión Aníbal Pachano, quien se encuentra recuperándose de una operación menor.