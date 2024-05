De qué manera Sofía Pachano sorprendió a su novio

sofia pachano 1.JPG Sofía Pachano posó con su novio, Santiago Ramundo.

El especial saludo de Sofía Pachano a su pareja

Sofía Pachano saludó a Santiago Ramundo por su cumpleaños en sus redes sociales, con un tierno video en el que intentó resumir los casi cuatro años que llevan juntos. A pesar de que la relación surgió en pandemia, el amor los reunió y actualmente ambos viven en Argentina, porque el actor se encontraba en México en el comienzo de su noviazgo.

La actriz le dejó un tierno posteo en su cuenta de Instagram. “Ayer me dijiste que estabas en paz y que eras feliz, me emociona ser testigo de tu crecimiento en estos últimos años, de lo que has logrado, los miedos que venciste y las barreras personales que rompiste”, le expresó Sofía, muy emocionada por el nuevo año que comienzan juntos.

La hija de Aníbal Pachano le sumó un tierno video de algunos de sus viajes, cocinando, practicando piano y en su día a día juntos, en donde se los pudo ver muy felices por su presente. La bailarina le deseó el mejor de los días y además, que comience esta nueva década disfrutando a pleno junto a las personas que lo quieren.

sofia pachano 2.JPG El apasionado beso de Sofía Pachano y Santiago Ramundo.

“Que esta nueva década que arranca sea con muchos momentos como los que este video muestra rodeado de todos los que te amamos, vinitos, piano y mucha comida… Pues taurino se nace… ¡Feliz cumple amor! Te amo Santi Ramundo. Sofi”, cerró la actriz en su posteo y recibió una respuesta de su pareja, con un emoji de un corazón: “Te amo”.

Qué le pasó a Sofía Pachano en Japón

Sofía Pachano se fue de viaje a Japón junto a su madre y vivió un momento de susto y preocupación durante su estadía en Tokio. La situación de emergencia surgió el domingo pasado cuando, a través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores una experiencia inesperada en su travesía por tierras japonesas relacionada con su salud.

"El día 4 en Tokio no fue muy divertido que digamos...", comentó Sofía en una de sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen que evidenciaba la hinchazón en su rostro. A pesar del susto, la bailarina conservó su característico sentido del humor al describirse como "medio Bridget Jones” desde la cama de un hospital.