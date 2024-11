Guillermo Francella o Marynés Breña: ¿quién tomó la decisión de separarse?

“Francella está abatido está muy triste, son las palabras que me dicen, no te quiero decir deprimido porque cero, pero bueno sí está muy triste. Está atravesando esto con mucha tristeza la decisión la tomó ella”, comenzó diciendo la periodista sobre el dolor que transita.

Ante estas revelaciones, Yanina Latorre lanzó una teoría sobre el accionar de Marynés Breña: “Hay un rumor de que ella no estaría sola. Yo hablo en potencial porque no me consta, pero yo creo que realmente que cuando una persona estuvo 40 años casado y realmente toma la decisión de separarse así es porque algo tiene. Porque vos no decís me llevo mal después de 40 años”.

Más allá de esto, la periodista se enfocó en dolor y la sorpresa de Guillermo Francella ante la decisión final: “Él tiene un carácter especial que lo sabemos, es de carácter fuerte y sin embargo ahora se ha acercado a ciertas personas de su entorno laboral o personal que lo están haciendo de apoyo. Está tratando de salir adelante, pero bueno por suerte él está grabando una película que lo mantienen en laburo activamente. Pero él está abatido esa fue la palabra, no se la esperaba”.

Qué dijo Guillermo Francella sobre su situación sentimental

Luego de las distintas especulaciones que se lanzaron, Guillermo Francella eligió romper el silencio y para contar los detalles de la crisis que transita con Marynes Breña. “Estamos todos bien. La verdad que está todo muy bien, en serio. Se está haciendo por ahí algo grande de algo que es normal y que somos una familia hermosa, nos amamos, tenemos contacto. Realmente está todo muy bien”, comenzó intentando disimular.

Aunque al ver que era imposible, expuso en qué situación se encuentra: “Estamos en esas mesetas que cualquier pareja tiene, pero creo que se exacerbó todo, de un modo que dije ‘bueno, mínimamente debo contestar’. Ustedes han sido muy respetuosos conmigo, todos lo han sido”.