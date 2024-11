Guillermo Francella reveló que carrera no estudió para ser actor: "me lo pedía mi papá, pero no"

“Mi papá me decía que buscara algo para comer”, confesó Francella al respecto en La Divina Noche de Dante, entre otras anécdotas sobre esta faceta en su vida. "El periodismo siempre me gustó, pero no el escrito, sino el oral. Me encantaba estar frente a la cámara, hacer algo de interpretación", aseguró el actor con una sonrisa.