Abel Pintos cantó "La llave" frente al Papa León XIV y emocionó a todos.

En medio de su histórica visita a la Argentina , el Papa León XIV vivió un momento muy emotivo y especial en el Cottolengo Don Orione de Claypole , donde fue homenajeado por Abel Pintos y un coro integrado por residentes de la institución.

Con una emotiva interpretación de “La llave”, uno de los grandes éxitos de su carrera, el cantante protagonizó una presentación que conmovió a los presentes y al Sumo Pontífice.

León XIV llegó a la Argentina este domingo por la tarde para continuar con su gira por Latinoamérica, que incluye una estadía de cuatro días en el país. Durante su visita, el líder de la Iglesia católica tiene previsto recorrer distintos puntos emblemáticos, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y la Basílica de Luján, donde se espera la presencia de miles de fieles.

Luego de ser recibido por el presidente Javier Milei, León XIV se dirigió al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde compartió un encuentro con los residentes de la institución. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó de la mano de Abel Pintos, quien, acompañado por un coro, le dedicó una interpretación muy especial de una de sus canciones más reconocidas.

Con la sensibilidad que lo caracteriza y su inconfundible voz, Abel Pintos interpretó “La llave” frente al Papa León XIV y convirtió la presentación en un momento cargado de emoción. La canción, que ocupa un lugar muy especial dentro de su repertorio, fue la elegida para homenajear al Sumo Pontífice durante su paso por la institución.

La música se convirtió en una de las grandes protagonistas de la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione. Lejos de los grandes escenarios y los multitudinarios recitales a los que está acostumbrado, Abel Pintos compartió una presentación íntima y significativa junto a los residentes de la institución.

Un nuevo hito en la carrera de Abel Pintos

La elección de “La llave” no fue casual. Se trata de uno de los temas más emblemáticos de la trayectoria de Abel Pintos, cuya letra habla sobre el amor, los sentimientos y los vínculos humanos. Con una interpretación cargada de sensibilidad, el cantante logró transmitir la emoción de un encuentro que reunió la música, la solidaridad y la fe. El momento tuvo un significado muy especial para el músico, quien no ocultó su felicidad por haber sido convocado para participar de un acontecimiento de semejante importancia.

De hecho, en los días previos a la llegada del Papa León XIV, Abel Pintos había expresado públicamente su emoción y la responsabilidad que sentía por formar parte de esta visita histórica. El cantante recibió la invitación formal del Vaticano en septiembre y, desde entonces, se involucró personalmente en los preparativos para que todo saliera de la mejor manera.

"Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros. Al final de cuentas, queda entregarse a que las cosas sucedan como tienen que suceder. Uno propone y Dios dispone", había manifestado el artista en diálogo con TN.