El film reconstruye la expedición de Carolina y Cristina en aguas gélidas y busca visibilizar acerca de la conservación de los ecosistemas marinos.

Dos nadadoras neuquinas llegan al Festival de Mar del Plata con un documental de su travesía en la Antártida

Una expedición a las aguas heladas de la Antártida, cinco mil brazadas sin protección térmica y un mensaje sobre la importancia de conservar los océanos. Esa experiencia, protagonizada por dos nadadoras ne uquinas , llegó a la pantalla grande y tendrá su estreno en uno de los festivales de cine más importantes del país.

Dirigida por Gabriel Bendersky, la película recupera la expedición de Carolina Modena y María Cristina Ganem, quienes se propusieron nadar en aguas antárticas sin protección térmica para llamar la atención sobre la necesidad de proteger las áreas marinas de la región. El desafío deportivo fue también el punto de partida de una historia sobre el compromiso ambiental, los vínculos y las transformaciones personales.

El documental tendrá dos funciones en Mar del Plata: la primera será el martes 10 de noviembre, a las 22:10, en la Sala 4 del Paseo Aldrey; mientras que la segunda se realizará el miércoles 11, a las 19:50, en la Sala 2 del mismo complejo.

Una historia que llegó a la pantalla grande

Para Cristina Ganem, la selección representa un reconocimiento importante para un proyecto que se concretó con mucho esfuerzo. Según contó, entre las alrededor de 2.500 películas y proyectos presentados, fueron seleccionados 150 títulos para formar parte de la programación del festival, entre ellos el documental que protagoniza junto a Carolina.

"Estamos elegidos en el Festival Internacional Clase A, que es algo muy importante en lo que es este cine", destacó en referencia a la relevancia de la competencia en la que participarán.

La realización también tuvo sus propios desafíos. El viaje a la Antártida, el registro de la expedición y el posterior trabajo de producción se concretaron de manera independiente, con el acompañamiento de Me Mata Producciones y Nados Ambientales.

La película tiene una duración de 73 minutos y cuenta con producción de Me Mata Producciones y Nados Ambientales, además de la coproducción de Habitación 1520 y Wancamp. La música, según adelantó Ganem, es otro de los aspectos destacados del trabajo y estuvo a cargo de un compositor con trayectoria en el ámbito cinematográfico.

Cinco mil brazadas por la conservación del océano

El título de la película recupera el desafío que ambas nadadoras llevaron adelante en el continente blanco. Las cinco mil brazadas simbolizan los 500.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas antárticas cuya protección buscan visibilizar.

La iniciativa nació en 2025, cuando Carolina y Cristina decidieron unir sus experiencias en la natación en aguas abiertas para desarrollar un proyecto que combinara el deporte extremo con la concientización ambiental. Así surgió Nados Ambientales, una propuesta que busca darle un propósito a cada travesía y convertir las experiencias deportivas en oportunidades para hablar sobre el cuidado de los ecosistemas.

Aunque se conocían del ambiente de la natación, hasta entonces nunca habían compartido un desafío de semejante magnitud. El viaje las enfrentó al frío, el cansancio y las exigencias de nadar en uno de los entornos más extremos del planeta. También transformó el vínculo entre ellas: lo que comenzó como una relación entre colegas terminó convirtiéndose en una amistad profunda.

La película reconstruye ese recorrido desde una perspectiva que va más allá de la hazaña deportiva. En la inmensidad antártica, las protagonistas atraviesan una experiencia que pone a prueba sus propios límites y las lleva a reflexionar sobre sus vidas como mujeres y madres, al tiempo que sostienen un mensaje sobre la protección ambiental.

Dos trayectorias unidas por la natación

Cristina Ganem tiene 60 años, es arquitecta y fundadora de Océano Virgen. Comenzó a nadar por recomendación médica después de atravesar un problema de salud, pero con el tiempo encontró en la natación una pasión que la llevó a enfrentar algunos de los escenarios más desafiantes del mundo, entre ellos el Canal de la Mancha y las Islas Malvinas.

Carolina Modena, de 51 años, es psicóloga social y creadora de un emprendimiento de triple impacto vinculado al consumo responsable. También descubrió la natación en la adultez y encontró en las aguas abiertas una manera de unir el deporte con su compromiso por el cuidado del ambiente.

Con recorridos diferentes, ambas encontraron un objetivo en común: demostrar que cada desafío deportivo puede convertirse en una oportunidad para generar conciencia. Ahora, aquella expedición que las llevó hasta la Antártida tendrá una nueva escala, esta vez en las salas de cine de Mar del Plata.