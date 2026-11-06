Habilitaron los primeros 200 metros de la Avenida Mosconi terminada: habrá nuevas aperturas cada 20 días

Los automovilistas ya pueden circular por un primer tramo de la gran avenida de Neuquén. El impacto en el tránsito y la planificación urbana.

La ambiciosa obra de la Avenida Mosconi mostró este viernes sus primeros resultados, con la habilitación de los 200 metros iniciales, entre Chaneton y Gatica. Desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que habilitarán nuevos tramos cada 20 días , para permitir un tránsito más fluido por este corredor mientras continúan los trabajos.

"Estamos orgullosos, con el gobernador, de llevar adelante la habilitación de la primera etapa de la Gran Avenida, una avenida que viene a consolidar lo que es una gran capital que se planificó", expresó el intendente Mariano Gaido.

Este tramo habilitado funciona como una muestra del diseño final que tendrá todo el corredor y que cambiará la fisonomía comercial y vial de la ciudad. "Realmente Mariano se la jugó en este sentido, dijo vamos a transformar esta avenida", destacó el gobernador Rolando Figueroa al recorrer la nueva traza.

El cronograma de la Municipalidad continuará con la misma intensidad hacia la zona del puente carretero. "Las próximas etapas que se van habilitando son cada 20 días, así que todos los frentistas ya lo tienen absolutamente claro", anunció Gaido para brindar previsibilidad total.

Los pluaviales, la clave de la Mosconi

El proyecto integral no solo modifica la superficie de circulación peatonal y de automóviles, sino que resuelve un problema histórico mediante la construcción de un sistema subterráneo preparado para contener grandes tormentas.

"Tiene que ver con hoy lo que está sucediendo, esta situación climática ante la que Neuquén se prepara con estas obras tan importantes como es esta Gran Avenida emblemática, con el escurrimiento del agua a través de los pluviales", detalló el jefe comunal.

Toda esta red de contención hídrica quedó estratégicamente ubicada por debajo de la nueva bicisenda, lo que demandó un movimiento de suelo y una inversión en infraestructura sin precedentes. "Más de 2.500 camiones llegaron a la ciudad con caños y están incorporados en todas esta avenida", graficó Gaido sobre la enorme logística desplegada.

Avances rápidos para no entorpecer el tránsito

La agilidad en los tiempos de ejecución fue una de las prioridades del municipio para minimizar las lógicas molestias operativas. "Ya habilitamos la primera etapa que es a partir de administrar eficientemente los neuquinos y demostrando que se trabaja las 24 horas", enfatizó el intendente.

Desde el gobierno local aclararon que el avance sostenido de las cuadrillas fue posible gracias a la articulación permanente con el sector privado local y el esfuerzo de las maquinarias pesadas. "Lo hacemos rapidísimo, mucho más rápido de lo que estaba previsto con la empresa neuquina, con los trabajadores", destacó.

Por su parte, el mandatario provincial valoró que el impacto real de la modernización se percibe de forma directa al caminar sobre el terreno. "Esta obra termina mejorando la circulación ", señaló Figueroa.

Cómo se verá la Mosconi

"Me empiezo a imaginar Neuquén atravesado por la avenida de esta característica en toda su extensión", proyectó el gobernador sobre el futuro a corto plazo del corredor, marcando el beneficio que traerá a la ciudad el desarrollo de los carriles, bicisendas, arbolado, veredas, estacionamiento y los comercios a la misma altura de la avenida, con un ensanchamiento estructural que agilizará el tránsito diario.

La nueva estética beneficia también al sector económico al unificar los niveles del espacio público y sumar abundante arbolado para el resguardo frente a las altas temperaturas. "Tenemos un carril más para funcionar, también tenemos la posibilidad de estacionar los vehículos, tenemos árboles, se ven los negocios a la misma altura, con lo cual permite transitarla de otra manera", describió Figueroa.

Uno de los mayores atractivos de esta primera etapa terminada es la ciclovía construida a nuevo, que funciona como un nexo fundamental de movilidad sustentable para los habitantes de todos los barrios. "Si acá nosotros seguimos hasta Obrero Argentino, tomamos por ejemplo Figueroa, podemos hacer todo el Paseo Costero", explicó el titular del Ejecutivo provincial.

"Es una muy buena demostración de cómo va a quedar esta gran obra que repito se ha jugado Mariano y todo su equipo y yo lo felicito", concluyó Figueroa.