La obra abarca 35 cuadras y se realiza durante la noche para reducir el impacto en el tránsito. El Municipio informó el cronograma de cortes temporales y pidió evitar estacionar sobre la avenida.

Comenzó la repavimentación de una de las troncales más importantes de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén comenzó los trabajos de repavimentación de la avenida San Martín, en un tramo de 35 cuadras que se extiende desde Goya hasta Collón Curá. Actualmente, las tareas de fresado se concentran entre las calles Crouzeilles y Collón Curá. Los trabajos se realizan durante la noche para evitar complicaciones en el tránsito, ya que se trata de una de las principales vías de conexión de la ciudad con el aeropuerto.

El subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega, explicó que los trabajos comenzaron anoche con el fresado de la calzada. “Como San Martín es una gran troncal de la ciudad, estamos realizando las tareas de fresado durante la noche. También vamos a evaluar la posibilidad de pavimentar los fines de semana o los días feriados para evitar interrumpir el tránsito”, señaló.

En cuanto al avance de la obra, detalló que ya se realizó el fresado entre Rhode y Crouzeilles y que, además, se están llevando adelante tareas de poda preventiva debido a la presencia de árboles con copas de gran tamaño. “Hoy comenzamos con el fresado en Crouzeilles y vamos a terminar en Collón Curá”, indicó.

La obra implica un total de 35 cuadras, pero se está trabajando con el fresado en 25. En este sentido, el funcionario precisó que los trabajos de fresado avanzarán en tramos de aproximadamente cinco cuadras cada dos días. De esta manera, estimó que en los próximos diez días finalizará esa etapa y, en paralelo, comenzarán las tareas de repavimentación.

Vega también solicitó la colaboración de los vecinos y vecinas para facilitar el desarrollo de los trabajos. A lo que pidió evitar estacionar sobre el cordón de la avenida y utilizar las calles laterales o los estacionamientos particulares, debido a la circulación y operación de las máquinas fresadoras.

El funcionario explicó que la intervención responde al deterioro de la calzada, producto del paso del tiempo, las reparaciones y las roturas. “En algunos sectores, los bacheos ya no son suficientes. Por eso decidimos implementar este plan de repavimentación, que permite dejar la calle a nueva y garantizar una mayor durabilidad, para que los vecinos puedan circular en mejores condiciones”, sostuvo.

Por otra parte, informó que entre Goya y Crouzeilles se ejecutan trabajos de construcción de cordón cuneta y nivelación, como parte de las tareas previas a una futura repavimentación.

Asimismo, adelantó que el plan continuará en otros sectores de la ciudad: “Los trabajos avanzarán desde esa última calle hacia Colón o San Lorenzo, con el objetivo de completar la repavimentación de la troncal”.

“Vamos a trabajar también sobre Islas Malvinas y Alderete, priorizando las arterias de acuerdo con la circulación vehicular de la ciudad. La idea es que queden repavimentadas todas las troncales más importantes”, destacó.

Por último, explicó que en la calle San Martín, entre Goya y Río Colorado, se está terminando de definir un proyecto para establecer los desagües necesarios y avanzar con las obras de cordón cuneta, ya que ese tramo actualmente no cuenta con esa infraestructura. Una vez resueltos estos trabajos, también se podrá concretar su repavimentación.

Cronograma de las interrupciones temporales del tránsito:

4 y 5 de noviembre: entre O’Connor y Drury.

6 y 7 de noviembre: entre Drury y El Cholar.

8 y 9 de noviembre: entre El Cholar y Moritán.

10 y 11 de noviembre: entre Moritán y Rufino Ortega.

12 y 13 de noviembre: entre Rufino Ortega y Collón Curá.

Las intervenciones se realizan de 21 a 6 de la mañana.