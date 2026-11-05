Neuquén será sede de una capacitación de alto nivel para arqueros de hockey

El Club Atlético Independiente recibirá el 21 y 22 de noviembre la primera parada del Goalkeeper Performance Tour.

Neuquén tendrá una oportunidad especial para el desarrollo del hockey regional. El Club Atlético Independiente será sede de la primera parada del Goalkeeper Performance Tour , una propuesta de perfeccionamiento destinada a arqueras y arqueros que buscan profundizar su preparación y sumar herramientas específicas para el puesto.

La actividad se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre en la cancha de hockey del Rojo, con la organización de la institución neuquina y la colaboración de la Federación Neuquina de Hockey . La capacitación estará encabezada por Nacho Ledesma y Grillo Forestale , dos entrenadores con amplia experiencia en el trabajo con deportistas de distintos niveles y seleccionados nacionales.

Durante las dos jornadas se abordarán aspectos técnicos, tácticos y conceptuales del puesto. El programa contempla trabajos sobre técnica específica, lectura del juego, toma de decisiones y aplicación de recursos en situaciones reales de competencia.

La iniciativa apunta a ofrecer una formación integral y generar un espacio de intercambio para quienes ocupan una posición determinante dentro de un equipo. La convocatoria está abierta a arqueras y arqueros de Neuquén y de distintos puntos de la Patagonia.

Dos especialistas con recorrido nacional e internacional

Uno de los responsables de la capacitación será Nacho Ledesma, entrenador especialista en arqueros con más de 20 años de trayectoria y una década de experiencia internacional junto a integrantes de los seleccionados argentinos, entre ellos Las Leonas, Los Leones y los equipos Junior.

Ledesma es fundador de GKeeperElite y actualmente trabaja con los arqueros de River Plate, San Andrés, Buenos Aires Cricket & Rugby Club y San Martín.

También estará presente Grillo Forestale, profesora de Educación Física y entrenadora especializada, que acumula 18 años de experiencia en la formación de arqueras y arqueros de hockey. Es fundadora de GKS Hockey y fue convocada para las Concentraciones Nacionales de Arqueros de 2025 y 2026.

En la actualidad desarrolla su trabajo en Saint Catherine’s, Banfield, Banco Hipotecario, GEI y Santa Ángela.

Sobre el comienzo de la gira, Forestale destacó el objetivo de llevar esta metodología a distintos puntos del país: “Es una nueva experiencia de entrenamiento, llevando nuestra manera de entender, entrenar y jugar el puesto a diferentes lugares del país”.

Independiente, como punto de encuentro para la Patagonia

La elección de Neuquén como primera sede representa una oportunidad para acercar capacitaciones específicas a deportistas de la región, sin necesidad de trasladarse a los principales centros de formación del país.

Desde Independiente buscan fortalecer su perfil como espacio de desarrollo deportivo y contribuir al crecimiento del hockey patagónico. La llegada de entrenadores con experiencia en el ámbito nacional permitirá que los participantes accedan a contenidos especializados y trabajen sobre situaciones propias de la competencia.

Quienes quieran conocer los costos, las condiciones de participación y el proceso de inscripción pueden comunicarse al 266 577-1231.

El Goalkeeper Performance Tour tendrá así su punto de partida en la capital neuquina, con dos jornadas dedicadas a una posición que requiere preparación específica y actualización permanente.