Nueva comisión directiva en el club Unión Vecinal: denuncian deudas millonarias y el estado calamitoso de las instalaciones

En reuniones con las familias expusieron la crisis institucional y económica con la que se encontraron. El 14 de noviembre harán un bingo en la entidad para juntar dinero.

Luego de dos años de acefalía en el club Unión Vecinal , el pasado 5 de octubre se realizó la asamblea en la que se eligió a la nueva comisión directiva que asumió legalmente diez días después. Desde febrero los padres de la institución reclamaban elecciones, pero debieron esperar ocho meses ante la negativa de la comisión saliente, que al día de hoy aún no presentó los balances y estados contables de la institución.

El actual presidente, Héctor Paredes, detalló las trabas administrativas con las que se encontraron al asumir y alertó sobre la crisis económica que atraviesa Unión. “Aunque todavía no sabíamos si íbamos a poder lograr que llamaran a elecciones, en febrero empezamos un cronograma de jornadas de limpieza y mantenimiento con los que sacamos más de ocho camionadas de basura y hace pocos días terminamos con el último contenedor. Las condiciones de higiene y salubridad del lugar eran alarmantes y se ponía en riesgo la salud de todas las familias”, expresó.

“En la asamblea no tuvimos acceso a la información de los balances y estados contables de 2024 y 2025 ni tampoco al parcial del 2026, por lo que nos abstuvimos de votarlos, ya que nadie nos explicó qué se hizo con el dinero del club estos últimos tres años. Al asumir, no nos permitían el acceso a las claves de los perfiles de servicios ni de redes sociales, lo que nos retrasó mucho el trabajo y tuvimos que optar por empezar de cero algunos de esos procesos, perdiendo así la información anterior", señaló.

A esto sumó que se encontraron con que la cuenta bancaria del club no estaba en Neuquén y también con muchas deudas. "Debemos ordenar las cuentas en rojo, como la deuda de varios millones con Calf y con Camuzzi, tres millones con Lifune, Arca, Rentas, sueldos adeudados de siete meses a los profesores que suman 13 millones de pesos, deuda con un vecino lindante, reclamo de un premio de una rifa, entre otros reclamos que van apareciendo y sobre los que la comisión saliente no da explicación ni solución”, explicó el presidente.

Paredes agregó que tuvieron que tirar más de 20 colchones que estaban en deplorables condiciones de higiene y “más de 20 kilos de leche en polvo, dulce de batata y galletitas vencidos, siendo que en el club se les da la merienda a los chicos y que hay muchos que en su casa no tienen para comer”. Asimismo, adelantó que junto a un grupo de padres solidarios abrirán el merendero para garantizar esa comida del día a los niños y jóvenes.

Por otra parte, para dimensionar la falta de higiene con la que se encontraron, comentó que “era tanta la grasa pegada en la cocina que debimos usar amoladora para removerla” y que hicieron los primeros arreglos en los baños que “eran un foco infeccioso para todas las familias”. A esto sumó que se encuentran reacondicionando el club y empezando a usar todos los espacios que estaban abandonados; había puertas cerradas con llave y no teníamos acceso.

"Entre esos cambios, convertimos un espacio abandonado en la sala de profesores y le pusimos proyector, pizarras, asientos, mesa y todo lo necesario, así como también creamos salas de reuniones. Profesionalizamos el área de comunicación institucional, reacondicionamos la cantina y el kiosco y empezamos a pintar los distintos espacios, todo a pulmón por la crisis económica que aqueja a Unión”, sostuvo.

Cuáles son los próximos pasos a seguir

Entre los proyectos más importantes, Paredes adelantó la construcción del vestuario para el fútbol femenino; la terminación de las tribunas; el arreglo de los techos rotos por donde se filtró el agua estos días de lluvia, ocasionando graves daños; lanzamiento de la tienda oficial del club donde los hinchas podrán adquirir indumentaria y productos. A esto se suma la construcción del gimnasio para sumar otros deportes, como ya lo hicieron con el handball, disciplina sobre la cual aclaró que ellos como padres desconocían que el club tenía equipos en ambas ramas compitiendo en ligas locales, ya que era una actividad a la que la institución no acompañó y generó que los jugadores se organizaran por fuera del club, pero usando el nombre y la vestimenta de Unión.

Sobre esto dijo que “lo primero que hicimos fue reunirnos con los equipos de handball para contarles la situación y para incorporarlos a la vida institucional, acompañando y difundiendo su actividad tal cual hacemos con el fútbol. Una situación parecida vivimos con el fútbol femenino, que a pesar de haber salido campeón nunca tuvo el lugar que merecía y ahora nuestra gestión se lo dará”.

También informó que se trabaja para incorporar actividades con psicólogos y nutricionistas, entre otros profesionales; realizar jornadas de concientización sobre el cáncer de mama y otras enfermedades; y remarcó que será el primer club en implementar el Protocolo de acción institucional en contra de las violencias y las discriminaciones hecho por la Asociación de fútbol femenino de Neuquén y Río Negro junto a ABoFem y distintos profesionales como psicólogas y comunicadoras.

“Es un gran compromiso que asumimos por amor al club, que es la segunda casa de nuestras familias. Es un desafío enorme, pero sabemos que sacaremos adelante la institución e invitamos a todos a sumarse. Estamos contentos porque muchas familias están volviendo a Unión y nos brindan su apoyo porque ven que tenemos una gestión abierta, honesta y transparente”. Quienes deseen obtener mayor información sobre entrenamientos y actividades pueden consultar en la cuenta de Instagram @unionvecinal_oficial que es la única red social del club ya que por ahora no pudieron obtener el ingreso a la página de Facebook y aclararon que todos los perfiles en todas las redes que usan el nombre del club no son cuentas oficiales por lo que deslindaron responsabilidad por lo que allí se publique.

Durante estas dos semanas, la comisión directiva logró la visita de funcionarios municipales y provinciales con quienes se acordó un trabajo conjunto como por ejemplo cumplir con los requisitos de la Municipalidad respecto de los controles sobre los profesores que tiene el club y también para hacer las presentaciones necesarias para solicitar recursos económicos.