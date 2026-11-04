La historia de una tradicional librería que acompaña a los neuquinos hace más de 50 años

El municipio capitalino reconoció al comercio histórico por el que pasaron miles de neuquinos.

La Municipalidad de Neuquén reconoció este miércoles a una librería por la que pasaron miles de neuquinos en más de 50 años de historia. Se trata de Platerito, la librería y papelería que proporcionó materiales para estudiantes, oficinistas y comercios de Neuquén y la región con una amplia variedad de productos.

En reconocimiento a su trayectoria, la Municipalidad le otorgó una distinción y colocó una pieza artesanal en la fachada del local, para que los vecinos puedan identificarlo y conocer la historia del comercio.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, descubrió la placa junto a los dueños y destacó la importancia de reconocer a los comercios que forman parte del desarrollo y crecimiento de la ciudad.

“Todos los neuquinos y neuquinas conocemos Platerito. Es una librería que siempre está presente en la vida de los neuquinos”, expresó la funcionaria.

Pasqualini resaltó la capacidad del comercio para adaptarse a los cambios a lo largo de los años: “Son 50 años apostando a la ciudad de Neuquén. El comercio ha cambiado, han cambiado sus formatos y Platerito ha ido acompañando ese proceso en una ciudad que crece”.

Negocio familiar que persiste en la ciudad

Además, destacó la continuidad familiar del negocio y el compromiso de sus propietarios con la ciudad. “Es un comercio que apuesta a Neuquén y en el que ya hay una segunda y una tercera generación trabajando. Me parece que tiene que ver con eso: con apostar por la ciudad y con el reconocimiento que hace la Municipalidad a quienes la acompañan”, agregó.

La funcionaria también compartió su vínculo personal con la librería. “Soy maestra de profesión, así que todos los maestros pasábamos por Platerito cuando arrancaba el año. Es un comercio que ha atravesado mi vida como docente, así que estoy muy feliz de acompañarlos”, expresó.

En ese sentido, destacó la iniciativa municipal de distinguir a los comercios históricos de la ciudad y precisó que ya se reconocieron 67 establecimientos por su trayectoria, por su aporte y por acompañar el desarrollo de Neuquén.

Platerito inició su historia en 1977, de la mano de Juan Carlos Helou, quien comenzó con un pequeño kiosco que, con el tiempo, logró expandir hasta convertirlo en un comercio de referencia local. Desde hace algunos años, sus hijos, Carlos y Juan Helou, están al frente del negocio y continúan con el legado familiar.

El emprendimiento comenzó en Tierra del Fuego 34, luego se trasladó a Rivadavia 543 y finalmente se consolidó en Rivadavia 555, en el centro de la capital neuquina.

Susana Pagani, esposa del fundador y madre de los actuales propietarios, agradeció al municipio por la distinción y destacó el acompañamiento de la comunidad a lo largo de estas cinco décadas.

“Nos llena de orgullo que tantas generaciones y la comunidad nos sigan acompañando. Eso hace que podamos seguir escribiendo la historia de Platerito y atravesando todos los desafíos y las complejidades que significa llevar adelante un comercio. Es un desafío constante, pero lo hacemos con convicción, trabajo y dedicación”, expresó.

"Toda una historia"

“Es mucha emoción. Es toda una historia: 50 años, muchas generaciones que han pasado por acá”, agregó la esposa del fundador.

Pagani también recordó que su esposo fue presidente del Compre Neuquino, una iniciativa que promovía el consumo de productos y servicios locales. En ese sentido, sostuvo que “es importante recuperar y fortalecer esa propuesta”.

“Creo que es una cosa importante y que se debe volver a tener en cuenta, porque es más fácil salir del país y comprar. Yo siempre insisto: si comprás en otro lado, andate a vivir a otro lado”, manifestó.

Pasqualini vinculó esa iniciativa con el desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleo local. Señaló que las 26 empresas que trabajan en las obras que lleva adelante el municipio son neuquinas y remarcó la importancia de que el trabajo y el consumo permanezcan en la región.

“Esas empresas neuquinas les dan trabajo a los neuquinos y las neuquinas, y se genera ese círculo virtuoso en el que después el consumo ocurre acá, en la ciudad, y no en empresas de otro lugar. Por eso apostamos a ese Compre Neuquino del que formó parte Juan Carlos, el fundador de Platerito”, concluyó.

Actualmente, Platerito cuenta con locales en Neuquén, en Rivadavia 555 y en el Portal Patagonia (Juan Julián Lastra 2400), y en Cipolletti, en General Roca 553. Además, ofrece envíos a todo el país a través de su tienda online.