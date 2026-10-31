Avanzan las obras de la Avenida Mosconi: en una semana estará terminado el primer tramo de otros 200 metros

El anuncio fue realizado este sábado por el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, luego de una recorrida por el sector.

Las obras de la Avenida Mosconi continúan avanzando y la Municipalidad anticipó que en aproximadamente una semana estará terminado un nuevo tramo de otros 200 metros . Los trabajos incluyen la construcción de nuevos carriles, veredas, infraestructura subterránea, iluminación LED y espacios verdes.

El anuncio fue realizado por el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, quien recorrió el sector durante la mañana de este sábado y brindó detalles sobre el estado de las tareas. Según explicó, las intervenciones avanzan en distintos frentes de manera simultánea y ya permiten observar cómo quedará configurada la nueva avenida.

Durante la recorrida , a la altura de la calle Intendente Mango , el funcionario explicó que actualmente se trabaja en la infraestructura subterránea necesaria para habilitar el ingreso desde esa arteria hacia los nuevos carriles de circulación.

“Estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con las cámaras que conectan los pluviales en esta zona. Los pluviales longitudinales ya están instalados y se encuentran debajo de nosotros, junto con las cámaras de conexión”, detalló Nicola.

Avanzan las obras subterráneas y la construcción de las nuevas veredas

Uno de los aspectos centrales de la transformación de la Mosconi es la renovación de los servicios subterráneos. Además del sistema de desagües pluviales, el Municipio lleva adelante una intervención sobre la infraestructura eléctrica que permitirá retirar instalaciones aéreas y avanzar con el soterramiento de las redes.

En ese sentido, Nicola explicó que “estamos haciendo toda la parte civil de la nueva infraestructura eléctrica subterránea, que va a reemplazar tanto la línea de media tensión que tenemos provisoriamente en el bulevar como toda la red de baja tensión que abastece a los frentistas”.

Otro de los avances que destacó el secretario está relacionado con la construcción de las veredas, que en algunos sectores alcanzan prácticamente los ocho metros de ancho.

En cuanto a la circulación vehicular, Nicola confirmó que ya pueden visualizarse los cuatro carriles proyectados, junto con los espacios destinados al estacionamiento. También indicó que se completaron los cordones y que actualmente se avanza con la instalación de las columnas y el cableado del nuevo sistema de alumbrado público.

“Seguramente la semana que viene ya podremos tener la iluminación funcionando”, adelantó el funcionario municipal. “Seguramente la semana que viene ya podremos tener la iluminación funcionando”, adelantó el funcionario municipal.

Cómo será la nueva iluminación de la Avenida Mosconi

La transformación de la Avenida Mosconi contempla la instalación de un sistema de iluminación completamente nuevo, con tecnología LED y equipamiento específico para cada uno de los espacios.

El proyecto incluye columnas destinadas a iluminar los cuatro carriles vehiculares, luminarias especiales para la ciclovía y un sistema ornamental que permitirá jerarquizar los sectores destinados al uso peatonal y los espacios verdes.

En paralelo, también comenzaron a tomar forma los trabajos de parquización. Durante la recorrida, Nicola destacó que ya se plantaron árboles y se incorporaron arbustos en el bulevar central, lo que permite observar parte de la configuración definitiva que tendrá este sector de la avenida.

“Estamos prácticamente completando este sector. Ya podemos ver los cuatro carriles, las veredas, la iluminación y toda la parquización. La verdad es que estamos avanzando con todo”, expresó. “Estamos prácticamente completando este sector. Ya podemos ver los cuatro carriles, las veredas, la iluminación y toda la parquización. La verdad es que estamos avanzando con todo”, expresó.

Cuándo estarán terminados los primeros 200 metros de la Gran Avenida

Sobre los plazos previstos, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano anticipó que los primeros 200 metros de este tramo de la Avenida Mosconi estarán terminados en aproximadamente una semana.

Incluso, Nicola señaló que, de mantenerse el ritmo actual de los trabajos, las tareas podrían completarse algunos días antes de lo previsto.