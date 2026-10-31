Neuquén elimina la tasa ambiental y avanza con la construcción de un nuevo complejo regional para el tratamiento de residuos

La Municipalidad reunió alrededor de $38 mil millones para financiar un nuevo sistema de disposición final de residuos. El proyecto contempla tres grandes obras. Los detalles de una transformación que cambiará la manera en que se transporta y dispone la basura de la ciudad

Neuquén avanza en una transformación de su sistema de tratamiento y disposición final de residuos, con una inversión millonaria destinada a desarrollar un nuevo complejo ambiental.

“E l Complejo Ambiental Neuquen (CAN) está llamado a ser la gran herramienta ambiental para la gran región metropolitana de Vaca Muerta”, nos comentó el Intendente Mariano Gaido , horas después de haber anunciado la eliminación de la Tasa Ambiental y el comienzo de las obras del CAN.

La iniciativa contempla tres grandes obras de infraestructura y permitirá modificar la logística con la que actualmente se transporta la basura desde los distintos sectores de la ciudad, Plottier, Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar.

“Desde diciembre, la Municipalidad dejará de cobrar la tasa ambiental, implementada para reunir los recursos necesarios para financiar el nuevo sistema”, explico el mandatario comunal.

El municipio recaudó $38 millones para la obra

El intendente explicó que “el Municipio logró recaudar alrededor de 38 mil millones de pesos a través de esta contribución” y que “los fondos fueron preservados mediante colocaciones financieras que permitieron capitalizar los recursos obtenidos”.

Con ese financiamiento, la administración municipal considera que podrá afrontar las inversiones previstas sin necesidad de continuar cobrando la tasa.

“La obra contempla tres intervenciones principales: la construcción de un centro de transferencia de residuos, la apertura y pavimentación de una calle de acceso y el desarrollo de un nuevo centro de disposición final, también denominado cava definitiva.

Este último estará ubicado en la ampliación del ejido municipal, después del Parque Industrial y del Parque Solar, en un sector hacia el que se trasladará la disposición final de los residuos que actualmente genera Neuquén”, nos explicó Alejandro Nicola, Secretario de Coordinación e Infraestructura de la comuna.

Con respecto a los plazos, Gaido dijo que “una de las primeras intervenciones ya está en marcha. Se trata de la apertura y pavimentación del camino que permitirá llegar hasta el futuro predio, con una inversión estimada de entre 8.000 y 9.000 millones de pesos”.

Nicola agregó, “a su vez, la Municipalidad adjudicó y firmó el contrato para la construcción del centro de transferencia, una infraestructura que demandará más de $10.000 millones”.

Hay casi un año para que se defina quién será el sucesor de Gaido en la Municipalidad de Neuquén. Claudio Espinoza

Teniendo en cuenta lo dicho por ambos funcionarios, las dos primeras obras representan aproximadamente 19 mil millones de pesos comprometidos. Con respecto a la tercera intervención anticiparon que comenzaría dentro de un año.

Gaido y Nicola coincidieron en que “el cambio más importante estará en el funcionamiento del sistema”.

“Actualmente, los camiones recolectores recorren los barrios y trasladan directamente los residuos hasta el centro de disposición final. Con el nuevo esquema, estos vehículos llegarán a una estación de transferencia ubicada en el sector del actual centro ambiental”, explicó el Intendente.

“Allí se construirá una instalación de grandes dimensiones, completamente cerrada y elevada, que contará con tolvas especiales para recibir los residuos. Los camiones descargarán su contenido en esas estructuras y, mediante un sistema de transferencia y compactación, la basura será concentrada en contenedores de mayor capacidad”, agregó Nicola.

Los beneficios del nuevo sistema

Sobre las ventajas del nuevo sistema indicó “la principal ventaja será que el equivalente a cuatro camiones recolectores podrá trasladarse en un único contenedor de gran porte, reduciendo considerablemente la cantidad de vehículos que deberán recorrer el tramo final hasta el nuevo predio”.

Los contenedores serán transportados mediante camiones tractores a lo largo de un recorrido de entre 10 y 15 kilómetros.

“Para concretar ese traslado, el Municipio deberá consolidar algunas calles que conectarán el actual centro ambiental con la Ruta Provincial 67. Desde allí, los vehículos continuarán por esa ruta y atravesarán el Parque Industrial mediante el nuevo acceso que actualmente se encuentra en construcción”, explicó Gaido.

Según el Intendente, “la modificación permitirá que los camiones recolectores continúen realizando sus recorridos habituales dentro de la ciudad, mientras que el transporte de los residuos hacia su destino definitivo quedará concentrado en unidades de mayor capacidad”.

El tercer componente del proyecto será la construcción de la nueva cava, que incorporará infraestructura específica para la disposición final de la basura.

Nicola explicó que “esta etapa contempla la instalación de membranas, tuberías destinadas al manejo de lixiviados y sistemas de ventilación para los gases que se generan durante la descomposición de los residuos. También incluirá los trabajos necesarios para acomodar y cubrir los desechos dentro del predio, bajo un esquema de disposición final que requiere distintas soluciones técnicas”.

En cuanto a los plazos de ejecución, Nicola precisó que la construcción del centro de transferencia demandará aproximadamente un año.

Segun lo informado por el area de prensa de la municipalidad “la empresa RJ Ingeniería S.A. será la encargada de ejecutar esa obra, mientras que Omega desarrolla los trabajos correspondientes a la apertura y pavimentación del acceso vial. Ambas firmas fueron seleccionadas mediante procesos de licitación pública”.

“Con una obra vial en ejecución, un centro de transferencia contratado y una nueva cava proyectada para la siguiente etapa, Neuquén da un paso histórico en el desarrollo de la infraestructura con la que gestiona sus residuos”, señaló Gaido.

“Nuestro gran desafío será pasar de un sistema basado en el traslado directo de los camiones recolectores a otro que nos permita concentrar las cargas y optimizar el recorrido hasta su disposición definitiva. Una transformación que no solo implica construir nuevas instalaciones, sino también reorganizar uno de los servicios esenciales de una ciudad y sus localidades satélites que necesitan contar con infraestructura preparada para los próximos años”, concluyó el mandatario comunal.