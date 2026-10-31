El procedimiento, que arrojó resultados positivos, se llevó a cabo en la zona Oeste de la ciudad de Neuquén. En el lugar había varias personas presentes, quienes no dudaron en sacar sus celular y filmar la escena.

Un operativo policial terminó con un detenido y un arma de fuego secuestrada

Un despliegue policial concretado en la zona Oeste de la ciudad de Neuquén culminó con un hombre detenido y el secuestro de un arma en plena vía pública. El procedimiento se desarrolló en un sector de alta circulación y contó con la presencia de numerosos vecinos y transeúntes como testigos, quienes, sorprendidos por la llamativa secuencia , no dudaron en capturar las imágenes con sus teléfonos celulares.

Según la información publicada a través de la red social Qué Pasa Neuquén, la cual fue acompañada de un video filmado por un testigo, la intervención de las fuerzas de seguridad tuvo lugar minutos antes de la medianoche del viernes, cerca de las 22:50 horas .

La patrulla se encontraba realizando recorridos de prevención en la intersección de las calles Ángel Pérez Novella y Coronel Racedo , en el barrio Gran Neuquén Sur , cuando observó la actitud sospechosa de un sujeto que caminaba por la zona.

Al percatarse del avance de los móviles de la Policía de Neuquén, el hombre intentó deshacerse rápidamente de un arma de fuego que llevaba consigo para evitar ser descubierto. Sin embargo, la maniobra evasiva fue advertida a tiempo por los efectivos.

Ante la rápida reacción del personal policial, los uniformados procedieron a la inmediata identificación y detención del sospechoso. En forma paralela, también se llevó a cabo el secuestro formal del arma de la que el detenido había intentado despojarse.

Tras ser reducido en el lugar del hecho, el hombre fue trasladado en un patrullero hacia la sede policial correspondiente a la jurisdicción, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por el momento, no se han brindado mayores precisiones sobre las diligencias posteriores, como la verificación de antecedentes del demorado o la imputación formal en el marco de una posible causa judicial iniciada a raíz del operativo.

Armas, más de un kilo de marihuana y un detenido tras varios allanamientos

El pasado viernes 23 de octubre se llevaron a cabo cuatro allanamientos en los barrios Vista Hermosa y 173 Viviendas de Centenario, en el marco de una investigación iniciada por un caso de abuso se armas ocurrido en septiembre. Como resultado, se procedió a la detención del presunto responsable del hecho, el secuestro de un arma de fuego y se halló un cultivo de marihuana.

Las diligencias, autorizadas por la Unidad Fiscal de Actuación Genérica, fueron ejecutadas por la Oficina de Investigaciones Periferia II y la Comisaría 52°, con la colaboración de las Comisarías 5°, 49° y 4°, además de la irrupción táctica del Grupo Especial UESPo

En los inmuebles se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con 26 cartuchos, equipos de comunicación y grabación, teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos para el transporte de armamento.

Durante la inspección, los efectivos también detectaron la presencia de drogas, lo que requirió la intervención de la División Antinarcóticos. En el lugar se incautaron 1,110 kilogramos de cogollos de marihuana, 50 plantines de cannabis sativa de entre 15 y 60 centímetros, ramas en proceso de secado y 20 gramos de picadura de la misma sustancia.

Por orden de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, dos personas adultas quedaron imputadas en el marco de las actuaciones vinculadas al hallazgo de droga.