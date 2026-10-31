Quién era al hombre hallado en el río Limay: la Justicia investiga las causas de su muerte

El cuerpo se encontraba en el sector del barrio Puente Santa Mónica, en Balsa Las Perlas. Este sábado se brindaron más detalles de la investigación.

El hallazgo de un cuerpo en el rio Limay generó un fuerte operativo para sacarlo del agua.

La causa iniciada tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las aguas del río Limay , a la altura de la localidad de Balsa Las Perlas , sumó avances sustanciales durante las primeras horas de este sábado . Las autoridades confirmaron la identidad de la persona e iniciaron una serie de diligencias destinadas a establecer de forma fehaciente la causa de su muerte .

El hallazgo se produjo durante la tarde del viernes en una zona de frondosa vegetación sobre la margen Sur del curso de agua, específicamente en el tramo delimitado entre las bajadas 4 y 5 del barrio Puente Santa Mónica . En tanto que la alerta inicial se originó desde del lado de Neuquén , lo que activó de inmediato un protocolo de actuación coordinado entre las fuerzas de seguridad de ambas jurisdicciones.

Durante la mañana de este sábado, fuentes oficiales del Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmaron en diálogo con LM Neuquén que la persona ya fue identificada. Según detallaron, se trata de un hombre mayor de edad que se encontraba en una s ituación de extrema vulnerabilidad social y pernoctaba en la zona . "Vivía de manera muy precaria en la costa del río", precisaron desde el organismo judicial.

Respecto de las pericias médicas, la fiscalía confirmó que la autopsia se llevará a cabo recién el próximo lunes. La postergación de los estudios forenses responde a la necesidad de acondicionar el cuerpo para el procedimiento, dado que había permanecido en el agua durante un período prolongado de tiempo.

Aunque en las primeras inspecciones oculares realizadas por el médico policial no se detectaron signos visibles de violencia física ni evidencias directas de criminalidad, las respuestas definitivas sobre la causa de muerte del hombre se podrán corroborar con certeza una vez obtenidos los resultados de la autopsia y las pericias complementarias encomendadas por el Cuerpo Médico Forense.

Los momentos clave del hallazgo

Ante el llamado de emergencia, arribó al lugar personal de la Subcomisaría 82° de Las Perlas, cuyos efectivos constataron la veracidad de la denuncia al divisar el cuerpo ubicado a aproximadamente 40 metros de la orilla, atrapado entre ramas de árboles y la vegetación de la ribera.

Con la confirmación del hecho, el escenario fue preservado de manera inmediata mediante un estricto perímetro de seguridad para evitar la alteración de rastros.

En el sitio trabajaron de manera conjunta peritos del Gabinete de Criminalística, un médico policial y personal especializado de Prefectura del Comahue, siendo estos últimos los que realizaron el traslado del cuerpo hacia la costa. También contaron con el apoyo operativo de la División Montada.

La inspección preliminar se desarrolló bajo la supervisión directa de los fiscales de turno, Diego Vásquez y Laura Olea, encargados de dirigir las primeras medidas en torno a la investigación.

Cabe remarcar que, días atrás, desde el Municipio de Neuquen se había realizado una advertencia sobre el aumento del caudal de agua del río Limay, provocando algunas inundaciones en las zonas costeras y convirtiéndola, por el momento, en una zona peligrosa y de mucho recaudo.