Encontraron un cuerpo flotando en el río Limay, frente a Balsa Las Perlas

Intervinieron tras una alerta que provenía desde Neuquén. Hallaron el cadáver a unos 40 metros del puente Santa Mónica, enganchado entre las ramas de los árboles ribereños.

Hallaron este viernes un cuerpo flotando sobre el río Limay , frente a la costa de Balsa Las Perlas. La Policía de la provincia de Río Negro confirmó que fue localizado en ese sector del cauce e investiga las circunstancias de la muerte de la persona hallada.

Según fuentes oficiales, el operativo requirió la inmediata intervención de efectivos de la Subcomisaria 82° de Balsa Las Perlas.

Informaron que se recibió una alerta desde la ciudad de Neuquén y al acudir al sector, comprendido entre las bajadas 4 y 5 del barrio Puente Santa Mónica, el personal policial constató la presencia del cuerpo a unos 40 metros de la margen sur del curso de agua, enganchado entre la vegetación y ramas de árboles de la ribera.

Sebastian Fariña Petersen

Los efectivos policiales preservaron la zona y convocaron al Gabinete de Criminalística y al médico policial para iniciar los peritajes correspondientes.

Intervinieron en el lugar del hallazgo efectivos de Prefectura Naval Argentina y de la División Montada, bajo las directivas de la fiscalía de turno a fin de determinar las causas del deceso y establecer la identidad de la víctima.

Advertencias desde el municipio sobre el aumento del caudal del Limay

Desde hace un mes la Municipalidad de Neuquén recordó que todavía no comenzó la temporada de balnearios y pidieron no ingresar al agua.

La advertencia fue realizada por Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, quien remarcó que los guardavidas recién comenzarán a trabajar el 15 de noviembre.

Por este motivo, quienes concurran a las zonas costeras durante estos días podrán disfrutar de los espacios al aire libre, pero deben evitar meterse al río, ya sea para nadar o para refrescarse. “Que nadie se meta al agua, es muy peligroso”, señaló Baggio,

El balneario Valentina

El Municipio recordó que las zonas costeras continúan siendo espacios de encuentro para los vecinos, pero eso no significa que estén habilitadas para bañarse.

Durante los últimos días, la presencia de personas en las costas fue importante y se extendió incluso hasta después de las 21, pese a la llovizna que se registró en algunos momentos. El clima templado favoreció la permanencia de familias y grupos de amigos en distintos sectores.

Frente a este escenario, la recomendación es disfrutar de las costas sin ingresar al agua hasta que comience oficialmente la temporada de balnearios.

Baggio reiteró que el 15 de noviembre será la fecha de inicio del operativo con guardavidas en la ciudad de Neuquén. Hasta entonces, las autoridades piden especial responsabilidad para evitar situaciones de riesgo.