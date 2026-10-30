La Fábrica ya abrió sus puertas en Neuquén: variedad, sabores y buenos precios en un mismo lugar

Ubicado en Belgrano 531, el nuevo comercio gastronómico ofrece una amplia variedad de productos dulces y salados para cualquier momento del día.

El local ofrece una propuesta gastronómica destinada a resolver las necesidades de los neuquinos.

La ciudad de Neuquén sumó una nueva propuesta gastronómica que busca conquistar a los vecinos con una combinación de sabores, variedad de productos y precios accesibles . Se trata de La Fábrica , el comercio ubicado en Belgrano 531 , abrió sus puertas a mediados de septiembre y ofrece alternativas para desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y celebraciones.

Detrás de esta iniciativa se encuentran Matías Campillay y su esposa, Anabella Avilez , quienes decidieron apostar por un emprendimiento familiar y convertirse en franquiciados de la reconocida marca. Junto a sus familiares y colaboradores, llevan adelante la atención del local, con una propuesta que apunta tanto a quienes buscan resolver una comida rápida como a quienes necesitan organizar un encuentro especial.

En diálogo con LM Neuquén , Matías contó cómo surgió la propuesta y explicó que uno de los principales objetivos es que los clientes puedan encontrar todo lo que necesitan en un mismo comercio, sin tener que recorrer distintos lugares de la ciudad.

"La Fábrica es un local que está pensado y diseñado para poder cubrir las necesidades de cualquier persona que quiera festejar un cumpleaños, que tenga una reunión o que solamente se quiera juntar con amigos en su casa y disfrutar un momento. La idea es que puedan venir acá y solucionar todo lo que necesiten", expresó.

Maria Isabel Sanchez

Una amplia variedad de productos dulces y salados

Una de las principales características de La Fábrica es su amplio catálogo gastronómico. Desde los tradicionales sándwiches de miga hasta pizzas, empanadas, medialunas, tortas y productos de pastelería, el comercio reúne opciones pensadas para distintos gustos y presupuestos.

"Tenemos sándwiches, empanadas, pizzas, cosas dulces, masas secas, masas finas, tortas, tartitas, lemon pie. Recalcamos siempre el excelente precio que tenemos y la excelente calidad que manejamos", destacó Campillay. "Tenemos sándwiches, empanadas, pizzas, cosas dulces, masas secas, masas finas, tortas, tartitas, lemon pie. Recalcamos siempre el excelente precio que tenemos y la excelente calidad que manejamos", destacó Campillay.

Entre las numerosas opciones saladas que ofrece el comercio, hay una especialidad que Matías destaca especialmente: los fosforitos, elaborados con masa hojaldrada, que se presentan como uno de los productos más representativos de la propuesta gastronómica.

Maria Isabel Sanchez

"Es un chip de masa hojaldrada que lo ponés un poquito en el horno y queda muy, muy rico, realmente", contó a LM Neuquén.

Además de los tradicionales sándwiches de miga, que también ocupan un lugar central en la oferta, con más de 30 variedades para elegir.

"Tenemos más de 30 variedades, por lo menos", explicó Matías.

El local ofrece también sándwiches de milanesa y distintas promociones.

"Tenemos muchas opciones también para el mediodía, teniendo en cuenta que acá tenemos escuelas cerca, muchas oficinas y mucha gente trabajando en los alrededores”, detalló Matías.

Maria Isabel Sanchez

En cuanto a la pastelería, aseguró que la variedad y los valores son dos de los aspectos que buscan diferenciar al comercio.

"Masas secas, masas finas, que cuesta muchísimo conseguir en Neuquén, y acá a un precio que la verdad no se puede creer para la ciudad donde vivimos", sostuvo.

Maria Isabel Sanchez

Un emprendimiento familiar que apuesta a la atención y los buenos precios

La apertura de esta franquicia representa también una apuesta familiar. Matías y Anabella están al frente del comercio y conforman un equipo integrado por siete personas que se ocupan de la atención y el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

Para sus propietarios, ofrecer una buena experiencia a quienes ingresan al local es tan importante como la calidad y variedad de los productos.

Anabella Avilez destacó especialmente el compromiso del equipo y la atención personalizada que buscan brindar desde que abrieron sus puertas.

"A nosotros también nos destaca mucho la buena atención, la buena predisposición que tienen todos nuestros compañeros y siempre van a ser bien recibidos y bien atendidos", expresó a LM Neuquén. "A nosotros también nos destaca mucho la buena atención, la buena predisposición que tienen todos nuestros compañeros y siempre van a ser bien recibidos y bien atendidos", expresó a LM Neuquén.

Maria Isabel Sanchez

La Fábrica también busca responder a una necesidad habitual de los neuquinos: encontrar comercios gastronómicos abiertos durante los fines de semana, especialmente los domingos.

En ese sentido, el local mantiene sus puertas abiertas los siete días de la semana, con horarios extendidos y atención de corrido.

Maria Isabel Sanchez

Halloween en La Fábrica: promociones especiales y regalos

Con poco más de un mes desde su apertura, el comercio se preparó para celebrar su primer Halloween con una propuesta especial para sus clientes.

Este sábado 31 de octubre, el local estará ambientado con una decoración temática y ofrecerá una promoción para quienes se acerquen con disfraces o maquillaje alusivo a la celebración.

"Este es nuestro primer Halloween, no nos queríamos quedar afuera, así que los invitamos este sábado a que vengan disfrazados o pintados. Comprando una docena de sándwiches, llevan unos churros de regalo", anunció Anabella.

Cómo contactar y probar los productos de La Fábrica

El comercio cuenta con distintas vías de comunicación para aquellos que deseen realizar consultas y pedidos.

En Instagram pueden encontrarlos como @lafabrica.neuquen, mientras que por WhatsApp pueden escribir al 299 - 5464979.

Para quienes quieran conocer la propuesta gastronómica o aprovechar las promociones de Halloween, la franquicia de La Fábrica está ubicada en Belgrano 531, local 1, entre Salta y Jujuy, en Neuquén Capital.

Los horarios de atención son:

Lunes a viernes : de 7 a 21, de corrido.

: de 7 a 21, de corrido. Sábados : de 10 a 21, de corrido.

: de 10 a 21, de corrido. Domingos: de 10 a 20, de corrido.

“Estamos todos los días abiertos. Los esperamos en horario corrido", concluyó Matías.