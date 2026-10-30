ATEN rechaza la oferta del Gobierno con un paro por 48 horas: qué pide el gremio docente

El plenario de secretarios generales en Cutral Co definirá las fechas y modalidades de las medidas de fuerza. Las asambleas provinciales rechazaron la oferta del Gobierno.

El conflicto educativo en la provincia de Neuquén sumó un nuevo capítulo tras la decisión del gremio docente ATEN de rechazar de manera categórica la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo para el primer semestre de 2027.

Las asambleas docentes realizadas entre el miércoles y el jueves en las distintas seccionales de la provincia no solo descartaron el ofrecimiento oficial por considerarlo insuficiente, sino que votaron a favor de impulsar una medida de fuerza consistente en un paro de 48 horas .

El descontento docente se canalizó a través de las diferentes seccionales . La jornada deliberativa se inició el miércoles en el interior de la provincia, donde las asambleas de Loncopué, Aluminé, Andacollo y Chos Malal marcaron la tendencia inicial al votar por el rechazo.

Sebastian Fariña Petersen

El jueves por la mañana, la contundencia de la postura sindical quedó reconfirmada en la asamblea de ATEN Capital, la más numerosa de la provincia. Reunidos en las instalaciones de la EPET N° 8 de Neuquén capital, 1.903 docentes votaron por unanimidad en contra del ofrecimiento y respaldaron el paro de dos días, en una jornada donde la masiva asistencia dejó incluso a numerosos trabajadores fuera del establecimiento. Simultáneamente, seccionales estratégicas como Plottier y Senillosa adoptaron las mismas resoluciones.

ATEN: "El rechazo es una postura de todos los compañeros"

La definición orgánica del sindicato docente fue ratificada por la secretaria adjunta de ATEN provincial, Cintia Galetto. En declaraciones a LU5, la dirigente repasó el mandato que los trabajadores expresaron en las bases y detalló el desarrollo de la máxima instancia de decisión del gremio: "Si bien hay una amplia tendencia al rechazo, ya es una postura, un posicionamiento que todos manejamos, este rechazo va acompañado según el voto de los compañeros de medidas de fuerzas que son las que vamos a terminar de formalizar ahora en horas en Cutral Co".

"Respecto a la modalidad y alcance del plan de lucha votado en las escuelas, Galetto subrayó el consenso alcanzado en toda la provincia alrededor del paro de 48 horas: "Tenemos que terminar de definir la fecha y qué acciones habrán allí, pero entiendo que es lo que la mayoría, y te diría en todas las seccionales por unanimidad, han planteado".

La dirigente gremial remarcó que las asambleas evidenciaron el malestar docente ante un esquema salarial que no cubre el costo de vida ni se equipara con los acuerdos firmados por otros sectores de estatales de Neuquén.

El pliego de demandas: ¿Qué exige el gremio ATEN?

El reclamo de ATEN para la paritaria 2027 incluye demandas que buscan evitar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y mejorar el haber básico de la carrera docente. Las demandas centrales planteadas por la conducción sindical abarcan:

Recomposición salarial real al básico : ATEN sostiene que es indispensable inyectar recursos directamente al sueldo básico para elevar el piso salarial de todos los cargos y categorías. Según puntualizó la secretaria general del gremio, Fany Mansilla, el objetivo es garantizar que el haber inicial sea "suficiente para vivir en Neuquén". La conducción gremial calculó que la propuesta oficial implicaría una mejora de apenas $60.000, elevando el salario de una docente ingresante de $1.680.000 a $1.730.000, cifra que consideran del todo insuficiente.

: ATEN sostiene que es indispensable inyectar recursos directamente al sueldo básico para elevar el piso salarial de todos los cargos y categorías. Según puntualizó la secretaria general del gremio, Fany Mansilla, el objetivo es garantizar que el haber inicial sea "suficiente para vivir en Neuquén". La conducción gremial calculó que la propuesta oficial implicaría una mejora de apenas $60.000, elevando el salario de una docente ingresante de $1.680.000 a $1.730.000, cifra que consideran del todo insuficiente. Pase al básico del adicional docente : El gremio exige la incorporación al sueldo básico del adicional compensatorio o ítem de presencialidad que actualmente percibe la mayoría de los trabajadores de la educación, blanqueando ese concepto salarial.

: El gremio exige la incorporación al sueldo básico del adicional compensatorio o ítem de presencialidad que actualmente percibe la mayoría de los trabajadores de la educación, blanqueando ese concepto salarial. IPC de carácter anualizado : Frente a la propuesta oficial de segmentar la actualización por inflación, ATEN demanda sostener la cláusula de actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con cobertura anual completa para todo el ejercicio 2027, garantizando un seguimiento mes a mes que resguarde los ingresos.

: Frente a la propuesta oficial de segmentar la actualización por inflación, ATEN demanda sostener la cláusula de actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con cobertura anual completa para todo el ejercicio 2027, garantizando un seguimiento mes a mes que resguarde los ingresos. Continuidad del FONID y asignaciones familiares: El pliego sindical exige la continuidad del pago a cargo de las arcas provinciales del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —incluyendo el ítem de conectividad nacional—, así como la actualización y liquidación regular de las asignaciones familiares.

Al respecto, Galetto sintetizó las principales demandas en la negociación: "El planteo desde el primer momento fue una recomposición salarial que pueda dar respuesta a las necesidades de los compañeros y de las compañeras. El pase al básico del adicional docente, que hoy lo está cobrando la mayoría de las y los trabajadores, y un IPC de carácter anualizado que entendemos es lo que nos da la garantía de ir acompañando la inflación durante todo el 2027."

La oferta del Gobierno provincial

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo neuquino en la mesa paritaria para el primer semestre de 2027 contemplaba los siguientes puntos:

Actualización por IPC semestral : Aplicación de la variación de inflación para el período enero-junio 2027, dividida en dos tramos de liquidación: abril de 2027 (calculado sobre los haberes de marzo con el acumulado de IPC de enero, febrero y marzo) y julio de 2027 (calculado sobre el haber de abril con el IPC de abril, mayo y junio).

: Aplicación de la variación de inflación para el período enero-junio 2027, dividida en dos tramos de liquidación: abril de 2027 (calculado sobre los haberes de marzo con el acumulado de IPC de enero, febrero y marzo) y julio de 2027 (calculado sobre el haber de abril con el IPC de abril, mayo y junio). Aumento porcentual del 4% : Un incremento fijo del 4% sobre los haberes correspondientes al mes de enero de 2027.

: Un incremento fijo del 4% sobre los haberes correspondientes al mes de enero de 2027. Suma extraordinaria de $480.000 : La entrega de una compensación neta, de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, abonable por cargo durante la segunda quincena de enero de 2027.

: La entrega de una compensación neta, de carácter extraordinario, no remunerativa y no bonificable, abonable por cargo durante la segunda quincena de enero de 2027. Asunción provincial de partidas nacionales: La ratificación de que la Provincia se haría cargo de la liquidación del FONID y del ítem de conectividad, junto con la actualización de las asignaciones familiares.

Sebastian Fariña Petersen

Sin embargo, para las bases docentes la propuesta quedó lejos de cubrir las expectativas. Respecto al 4% ofrecido para enero, Galetto cuestionó con dureza el porcentaje otorgado por la gestión provincial: "Frente a la recomposición salarial real, el Gobierno ofreció un 4% a partir del mes de enero, con lo cual ni siquiera llegamos a los restos de los porcentajes que han sido ofrecidos y ya firmados por el resto de las y los estatales."

Definición en Cutral Co: fecha y modalidades del paro

Con los mandatos consolidados de las 22 seccionales, el plenario de secretarios generales de ATEN se reúne este viernes a partir de las 11 en Cutral Co.

Durante esta reunión, los dirigentes gremiales formalizarán el cómputo final de los votos provinciales, ratificarán el rechazo a la oferta del Gobierno y le pondrán fecha al paro de 48 horas votado por los trabajadores.

Asimismo, se resolverá el esquema de acciones y movilizaciones que acompañarán a las jornadas de huelga, a la espera de que el Ejecutivo provincial convoque a una nueva mesa de negociación salarial con una oferta superadora.