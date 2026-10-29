Una pelea de borrachos terminó con la vidriera rota de una óptica en pleno centro

La pelea entre jóvenes se dio sobre la avenida Argentina, a metros de la Municipalidad. El encargado del local realizó la denuncia.

Una óptica ubicada sobre la Avenida Argentina, entre Roca y Belgrano, en pleno centro neuquino, amaneció este jueves con la vidriera rota . Según la información recabada, el daño se habría producido durante una pelea entre jóvenes borrachos.

Alrededor de las 7 de la mañana, la fachada blanca llamaba la atención por el faltante del vidrio y los pedazos de vidrios sobre la vereda. Así, los anteojos quedaron expuestos y permitía acceder al local. De todos modos, durante el relevamiento realizado no se advertían faltantes de mercadería.

El episodio ocurrió a pocos metros de la Municipalidad de Neuquén. Frente al comercio permanecía estacionado un móvil policial, mientras que los rastros de sangre sobre la vereda daban cuenta de que alguien habría sufrido lesiones durante el enfrentamiento.

El encargado de la óptica confirmó que realizó la denuncia en la Comisaría. Según relató, allí fueron los propios efectivos policiales quienes le informaron sobre la pelea que habría derivado en los daños.

"Me contaron que los chicos estaban muy borrachos y uno de ellos golpeó el vidrio de la vidriera", indicó a La Red . Además, señaló que uno de los involucrados se habría lastimado considerablemente: "La sangre en la vereda lo refleja".

Pelea callejera en el bajo: se tiraron con baldosas

La rotura de la vidriera se suma a la preocupación de comerciantes de distintos sectores del centro neuquino por las peleas y los episodios de violencia en la vía pública.

En el bajo, quienes trabajan en las calles Sarmiento, Laínez y Leguizamón advirtieron que los enfrentamientos se repiten con frecuencia.

El último episodio que denunciaron ocurrió por la tarde, cuando un grupo de personas se enfrentó en la calle y utilizó baldosas arrancadas de la vereda para tirarse.

La pelea ocurrió cerca de una parada de colectivos y quedó registrada en un video. Según relató Paula, una de las comerciantes de la zona, no se registraron personas heridas ajenas al grupo que protagonizó la pelea ni daños en las vidrieras, aunque sí quedaron veredas deterioradas por las baldosas que fueron utilizadas durante el enfrentamiento.

"Podrían haberle pegado a cualquier persona, podrían haber roto cualquier vidriera, cualquier comercio", señaló la comerciante y agregó que el conjunto de los comerciantes sostienen que la respuesta policial suele llegar después de que comienzan los conflictos y piden recuperar los patrullajes a pie para prevenir situaciones de mayor gravedad.

También manifestaron su preocupación por el riesgo que estos enfrentamientos representan para clientes, peatones y personas que esperan el transporte público.

El episodio de la tarde no habría sido el único ocurrido ese martes. Según la comerciante, alrededor de las 11 se produjo otra pelea en la parada de taxis ubicada detrás de la Feria de las Pulgas.

En ese caso no hubo registros de video, pero Paula afirmó que dos personas terminaron con heridas visibles y manchas de sangre luego de enfrentarse entre sí. "Es una constante, un peligro. Es un peligro para la gente que anda caminando, para la gente que anda en autos, para la gente que anda comprando, para todos", sostuvo.