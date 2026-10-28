Brutal ataque a ladrillazos a un adolescente: ¿Cuál es el estado de salud del joven?

Esta semana, la familia reclamó a la Fiscalía avances en la causa, ya que hay una persona notificada, pero no le formularon cargos ni se inició la investigación de manera formal. En cuanto a la víctima, se salvó de milagro.

Tras el reclamo por avances en la causa, la familia de Tiziano Mercau -el joven atacado a ladrillazos en Vista Alegre Sur hace poco más de un mes- contó cuáles son las novedades respecto del estado de salud del adolescente. La agresión fue perpetrada con una violencia desmesurada y podría haberle costado su vida, pero, afortunadamente, no fue así. La atención médica inmediata y la voluntad del joven por salir adelante fueron clave.

Jorgelina Obregón, la mamá de Tiziano, contó a LM Neuquén que su hijo se encuentra fuera de peligro , una noticia que alegra tanto a su familia como a muchas personas que venían siguiendo el caso y pedían justicia por él. Sin embargo, las secuelas son importantes y ahora sólo resta continuar con el proceso de rehabilitación en el hospital .

Al respecto, su madre explicó que los golpes que recibió con piedras y ladrillos le provocaron una fractura en el lado izquierdo de su cráneo , razón por la cual la parte derecha de su cuerpo está debilitada. Por indicación médica, comenzó con sesiones de kinesiología para volver a recuperar fuerzas.

"Él lo está dando todo para salir adelante", aseguró, orgullosa de la fortaleza de su hijo.

La movilización para exigir justicia por Tiziano Mercau empezó a las 9.00 en la plaza Susana Teixé.

Sin embargo, el gran avance en la salud del joven se ve opacada, para la familia, por la falta de avances en la causa judicial, ya que buscan que se haga justicia por el ataque. Es que sólo hay un hombre notificado por el delito de lesiones graves, pero sin formulación de cargos ni inicio formal de la investigación por parte de la Fiscalía.

Uno de los principales pedidos es acceder a las cámaras de seguridad que podrían haber registrado el momento de la agresión. Para Jorgelina, esas imágenes son importantes para determinar con precisión quiénes participaron y qué ocurrió cuando su hijo quedó tendido en el suelo.

El brutal ataque a Tiziano Mercau

El hecho ocurrió el 17 de septiembre en el barrio Ruca Luhé. En estas circunstancias, el joven se encontraba en su vivienda cuando tres jóvenes lo amenazaron de muerte y comenzaron a tirarle piedras. Pocos minutos después, diez personas más llegaron y lo golpearon en la cabeza con ladrillos.

El adolescente estaba sentado con un amigo cuando llegó otro joven acompañado por dos mujeres. El sujeto amenazó de muerte a Tiziano y comenzó a arrojarle piedras.

La situación escaló en pocos minutos cuando al menos diez familiares del agresor llegaron a la vivienda y reanudaron el ataque tirando más piedras. En un momento, el grupo ingresó al patio y golpearon al joven con un ladrillo en la cabeza. Durante el episodio también dañaron una motocicleta Motomel color verde que estaba estacionada en el lugar.

El ataque terminó por la intervención de un vecino, quien logró detener la brutal agresión y provocó que los atacantes huyeran del lugar. Tiziano fue trasladado por un vehículo particular directamente al Hospital Castro Rendón, donde recibió asistencia médica.

La madre del adolescente, Jorgelina radicó la denuncia por el violento ataque grupal en la Comisaría N°49.