A 20 días de la desaparición de Nancy Godoy, encontraron prendas quemadas en una tapera

La maestra rural desapareció el pasado 7 de octubre. Por el caso hay cinco sospechosos que fueron imputados, tres de ellos por femicidio.

La docente tuvo el último contacto a través de mensajes de celular hace 20 días, tras haber salido rumbo a la escuela rural.

Avanza la investigación por la desaparición de Nancy Godoy , la docente rural de Corrientes que fue vista por última vez el pasado 7 de octubre. Tras la denuncia de su hijo, se realiza un amplio operativo de búsqueda que ya cuenta con cinco detenidos que fueron imputados.

La docente tuvo el último contacto a través de mensajes de celular hace 20 días, a las 20:45 tras haber salido rumbo a la escuela rural en el paraje El Malezal, departamento de Esquina. Allí le dijo a su hijo "Llegué bien". Desde ese momento no se supo nada más sobre ella.

Un medio local reveló que los fiscales investigan presuntas contradicciones y ocultamiento de información , mientras analizan nuevas pruebas y no descartan que estén frente a una caso de femicidio.

Los implicados en el caso incluyen a Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes están imputados por el delito de femicidio. Además, se encuentran involucrados Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.

En las últimas horas los peritajes sumaron nuevos elementos que serán analizados. De acuerdo a lo que se pudo saber, encontraron prendas quemadas en la tapera de Zarza, ubicada a 150 metros de la escuela donde Nancy trabajaba.

El encargado de la estancia, detenido e imputado por femicidio

En el lugar también se encontró un bozal, lo que podría convertirse en una prueba clave para establecer la posible participación del grupo de peones que actualmente se encuentra detenido.

Zarza, quien se desempeña como encargado de la estancia, fue imputado como coautor de femicidio y señalado como el principal responsable de la desaparición de la docente.

Según los testimonios sumados al expediente, el encargado de la estancia "El Curupí" solía beber whisky en ese puesto y, cuando lo hacía, se volvía agresivo. Estas declaraciones forman parte de las pruebas reunidas por la Fiscalía para sostener la acusación.

Este lunes todos los detenidos fueron trasladados a diversas dependencias policiales de Goya, Tres de Abril y Bella Vista.

Bordón se encuentra en la Comisaría sexta de Goya; Leguizamón en la Comisaría de la Mujer y el Menor n°2 de Goya; Rojas está en la dependencia policial de Tres de Abril y Sandoval en Bella Vista.

Según medios de Esquina, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal descarta casi por completo la intervención de personas ajenas al entorno de la estancia, incluido el exdirector que había mantenido enfrentamientos verbales con la maestra.

Las fuentes sostienen que el femicidio que se investiga habría sido cometido por "peones con actitudes casi salvajes" y se refirieron a Rosa Leguizamón como "la jefa de la comarca".

Quiénes son los cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

Ernesto Ezequiel Bordón: peón de la estancia que acompañaba a la docente hasta la escuela. Es investigado por falso testimonio y por los elementos secuestrados en su vivienda con manchas rojizas, que serían de sangre humana.

Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas. vecina de la escuela rural y una de las personas que tenía contacto con la docente, a quien ayudaba a trasladarse y le proveía comida o asistencia. Junto a su pareja, están detenidos por presunto encubrimiento agravado, debido a contradicciones en sus declaraciones. En un allanamiento en su casa de Sauce se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que serían de la docente.