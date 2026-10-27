Dólar hoy, cotizaciones del martes 27 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.560 en venta. El blue cotiza a $1.575, marcando una brecha del 1% respecto al tipo de cambio oficial.

A la apertura de este martes 27 de octubre, el mercado cambiario registra sus cotizaciones iniciales del día. El dólar oficial se posiciona en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta.

En el segmento informal, el dólar blue cotiza a $1.555 en la compra y $1.575 en la venta.

La brecha entre el dólar blue y el oficial se mantiene en el 1% . Esta diferencia refleja la distancia entre ambos segmentos del mercado.

El diferencial de precio entre compra y venta del blue es de $20, mientras que en el oficial alcanza los $50.

El dólar mayorista abre con una compra de $1.532 y una venta de $1.541. Se ubica por debajo del oficial en el segmento minorista.

En el mercado de capitales, el dólar bolsa (MEP) cotiza a $1.571,7 en la compra y $1.577,5 en la venta. Este tipo de cambio opera en el segmento bursátil.

El contado con liquidación (CCL) marca $1.679,7 en la compra y $1.682,5 en la venta. Representa la cotización más elevada del mercado formal.

El dólar tarjeta se posiciona significativamente más alto, con una compra de $1.963 y una venta de $2.028. Este valor aplica a transacciones con tarjetas de débito y crédito.

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto cotiza a $1.664,53 en la compra y $1.669,34 en la venta.

La amplitud entre la cotización más baja y la más alta del día es considerable. El dólar oficial en compra marca el piso en $1.510, mientras que el dólar tarjeta en venta alcanza el techo en $2.028.

Entre el blue y el oficial existe una diferencia de $15 en la venta. En términos porcentuales, el blue supera al oficial por el 1%.

El contado con liquidación supera al oficial en venta por $119,70. Esta diferencia refleja las expectativas del mercado bursátil.

El dólar cripto se ubica entre el blue y el contado con liquidación. Marca una posición intermedia en la estructura de cotizaciones del día.

El dólar bolsa se posiciona por encima del blue pero por debajo del contado con liquidación. Refleja las operaciones en el mercado de valores.

El dólar tarjeta representa la opción más cara para acceder a divisas. Incluye comisiones bancarias y márgenes adicionales.

El mayorista opera con márgenes reducidos respecto al oficial. Se utiliza para operaciones entre entidades financieras.

Las cotizaciones de apertura muestran estabilidad relativa en los segmentos principales. El blue mantiene una brecha mínima con el oficial.

La dispersión entre tipos de cambio refleja los diferentes canales de comercialización y los riesgos asociados a cada operación.