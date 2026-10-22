El dólar oficial abre a $1.545 en venta. El blue cotiza a $1.565, marcando una brecha del 1% respecto al tipo de cambio regulado.

Dólar hoy, cotizaciones del jueves 22 de octubre de 2026

A la apertura de este jueves 22 de octubre, el dólar oficial se posiciona en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta.

La cotización del billete verde en el mercado regulado mantiene su estructura habitual, con la diferencia entre compra y venta establecida en $50 .

En el segmento informal, el dólar blue registra $1.545 en compra y $1.565 en venta.

La brecha cambiaria entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 1%, reflejando una diferencia moderada entre ambos mercados.

El spread entre la compra y venta del blue es de $20, levemente superior al del oficial.

Dólares financieros

El dólar bolsa (también conocido como MEP) cotiza a $1.547,8 en compra y $1.553,8 en venta.

El contado con liquidación (CCL) marca $1.635,1 para la compra y $1.638 para la venta.

Ambos segmentos financieros operan con márgenes ajustados entre sus cotizaciones de compra y venta.

La diferencia entre el CCL y el oficial de venta alcanza los $93, evidenciando la brecha en los mercados de capitales.

El dólar bolsa se mantiene muy cercano al blue, con apenas $2,80 de diferencia en la venta.

El dólar tarjeta presenta cotizaciones significativamente más elevadas, con compra a $1.943,5 y venta a $2.008,5.

La diferencia entre compra y venta del dólar tarjeta es de $65, superior a otros segmentos.

El dólar cripto se posiciona en $1.631,57 para la compra y $1.633,59 para la venta.

Este segmento opera con spreads muy reducidos, de apenas $2,02 entre ambas puntas.

El dólar mayorista cotiza a $1.519 en compra y $1.526 en venta.

La diferencia entre compra y venta del mayorista es de $7, el spread más comprimido de todas las cotizaciones.

El dólar mayorista se ubica entre el oficial y el blue, reflejando su posición intermedia en la estructura de cambios.

A la apertura de hoy, el mercado presenta una configuración ordenada sin saltos abruptos entre los diferentes segmentos.

Las cotizaciones mantienen coherencia relativa, con cada tipo de cambio ocupando su posición esperada en la pirámide de valores.

El volumen de operaciones en esta franja horaria aún no alcanza los niveles del horario pico de la jornada.