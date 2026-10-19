Dólar hoy, cotizaciones del lunes 19 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.535 en venta. El blue cotiza a $1.555 con una brecha del 1% respecto al oficial.

A la apertura de este lunes 19 de octubre, el dólar oficial mantiene su cotización en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Se trata de los valores que rigen en las operaciones de cambio a través del sistema bancario formal.

La brecha cambiaria entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 1% , un diferencial contenido en comparación con jornadas anteriores. Este indicador refleja la distancia porcentual entre ambas cotizaciones y es seguido de cerca por analistas y operadores del mercado.

El dólar blue , por su parte, abre con una cotización de $1.535 en compra y $1.555 en venta. Esta es la cotización que predomina en el mercado paralelo, donde se concentran las operaciones informales de cambio de divisas.

Dólares financieros y operaciones especiales

En el segmento de dólares financieros, el dólar MEP o bolsa cotiza a $1.534,3 en compra y $1.542,5 en venta. Este tipo de cambio se utiliza en operaciones de compraventa de títulos en el mercado de capitales.

El contado con liquidación presenta valores más elevados. La compra se ubica en $1.618,4 mientras que la venta alcanza $1.620,5. Esta modalidad es utilizada por inversores que buscan liquidar posiciones en moneda extranjera a través de operaciones bursátiles.

El dólar tarjeta, destinado a operaciones con tarjetas de crédito en el exterior, abre a $1.930,5 en compra y $1.995,5 en venta. Se trata de la cotización más elevada del mercado, reflejando los costos adicionales de estas transacciones.

Este cambio que se realizará desde el Ministerio de Economía saldrá a operar en el mercado de cambios, para vender divisas y calmar la demanda.

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto se posiciona en $1.614,39 para la compra y $1.616,89 para la venta. Esta cotización representa el valor de referencia para operaciones con activos digitales.

El dólar mayorista, utilizado en operaciones entre bancos e instituciones financieras, abre con $1.509 en compra y $1.518 en venta. Este segmento es el que menor diferencial presenta respecto al dólar oficial.

A la apertura de esta jornada, el mercado cambiario mantiene estabilidad en sus cotizaciones principales. Los diferentes tipos de cambio continúan reflejando las distintas modalidades operativas y los costos asociados a cada segmento del mercado de divisas.